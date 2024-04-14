İran-İsrail gerilimi sonrası altında ralli

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Finansal piyasalar üzerinde baskı oluşturan bu durum yatırımcıları güvenli liman arayışına ittiği için ons altında tarihi zirve seviyeler görülürken, riskli varlık olarak nitelenen kripto paralarda ise sert düşüşler yaşandı. Jeopolitik gerilimlere ilişkin endişelerin artmasıyla önceki gün yaklaşık yüzde 2.5 artışla 2 bin 431,5 dolara kadar yükselerek rekor kıran ons altın fiyatı, gece saatlerinde 2 bin 333 dolara kadar geri çekildi. Yurtiçinde gram altın fiyatı ise dün 2 bin 528 TL’ye kadar yükseldikten sonra 2 bin 430 TL’ye geriledi. ABD’li finans ajansı Bloomberg’in bir haberine göre, altında rallinin uzadığı için kâr satışlarının geldiği; bunun da rekor seviyeden geri çekilmeyle sonuçlandığı belirtildi.

KRİPTODA DÜŞÜŞ

Bitcoin ve diğer kripto para birimleri üzerindeki oynaklık ise arttı. Bitcoin, halving’e (yarılanma) 7 gün kala 67 bin 300 dolara kadar geriledi. Bitcoin yarılanması, madencilere verilen ödül miktarının yarı yarıya azaltılmasını ifade eden bir kripto varlık terimi. Kelime olarak ‘yarılanma’ anlamına gelen halving, madencilikle üretilen kripto varlıkların fiyatlarını etkiliyor. Jeopolitik gerilimlerin artması sonrası alt coinlerdeki düşüş ise daha hızlı oldu. Son 24 saatte Solana yüzde 15, Arbitrum yüzde 22 düştü.

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BORSALARI DA ETKİLEDİ

Ortadoğu’daki gerilim borsaları da olumsuz etkiledi. New York borsasında, jeopolitik gerilimlere ilişkin endişeler ve ABD’nin bazı büyük bankalarının açıkladığı ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle negatif bir seyir izlendi. Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0.67, Dow Jones endeksi yüzde 2.37, S&P 500 endeksi yüzde 1.56 değer kaybetti. Avrupa borsalarına da satış ağırlıklı bir seyir hâkim iken, Asya piyasalarında bu hafta karışık bir seyir öne çıktı. Yurtiçi piyasalarda ise geçen hafta Ramazan Bayramı nedeniyle 1.5 gün işlem gerçekleşmişti. Dolar/TL haftayı bir önceki kapanışın yüzde 1.02 üstünde 32.3613’ten tamamlarken; Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2.03 artışla 9.814,19 puandan tamamladı ve tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirmişti.