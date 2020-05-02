Irak'ın petrol gelirleri yarıya düştü

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat yönetiminin Nisan'da toplamda 103 milyon 144 bin varil ham petrol ihraç edip, yaklaşık 1 milyar 423 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği belirtildi. Açıklamada, ortalama bir varil petrolün yaklaşık 14 dolardan satıldığı kaydedildi.

Bakanlık, Mart ayında paylaştığı verilerde, toplamda 105 milyon varilin ihraç edildiği ve 2 milyar 962 milyon dolarlık bir kazancın sağlandığını bildirmişti.

Mart ayında, varil petrol fiyatının 28 dolar civarında olduğu belirtilmişti. Nisan ve Mart aylarından verileri kıyaslandığında, mali gelirinin yaklaşık yüzde 90'ı petrole dayalı Irak'ın kazancının yarı yarıya kadar düştüğü görülüyor.