İptal olan siparişlere sahıp çıktı

200 BİN KİŞİYE DOKUNUYOR

DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Tedarikçilerimiz, fabrika, lojistik çalışanları ile yaklaşık 200 bin kişinin geçim kaynağıyız. Şu an için elimizdeki en büyük dayanak ise dayanışma ruhumuz. Tüm çalışanlarımızın ücretlerini eksiksiz ödedik. İstihdamımızı eksiltmek yerine arttırdık” diyor.

MALLAR ELDE KALDI

Ateş, bazı yabancı tekstil ve moda şirketlerinin salgını mücbir sebep göstererek çeşitli uygulamalara gittiğini ve bunun tedarikçileri çok riskli bir ortama soktuğunu anlatırken, “Tedarikçilerimiz, siparişini aldıkları ürün için yatırım yapıp, para harcayarak üretimi gerçekleştirdiler ama sipariş iptal olunca mallar ellerinde kaldı. Bazılarına ise kabul edilemeyecek teklifler yapıldı, örneğin siparişi verilip üretimi tamamlanan ürünü önümüzdeki yıl alabileceklerini bildirdiler. Ya da el sıkıştıkları rakamdan vazgeçip indirim istediler. Yani mağazalarına çoktan girmiş ürünün bedelini yaz sonuna öderiz demeye getiriyorlar” diye konuştu.

1 AY İÇİNDE ÖDEME

Şu an üretimin aksadığını söyleyen Ateş, “Tekstilde 1 milyon kişi istihdam ediliyor, ailelerle beraber 4 milyon kişinin geçim kaynağı tekstil. Bu tehlike karşısında sorumluluk aldık. Üretimi ve kesimi yapılmış ürünlerin elde kalması sebebiyle ödeme dengesi bozulan tedarikçilere nefes aldırmak için harekete geçtik. Kesimi yapılmış olan yaz koleksiyonu için ödemeyi bir ay içinde yapmaya karar verdik” dedi.

CAN SUYU GÖREVİ

DeFacto bu süreçte tedarikçilere üretimini yaptırdığı 19 milyon ürün için 400 milyon lira ödeme yapacak. Ayrıca kış koleksiyonu için de 500 milyon liralık sipariş vererek, böylece 500’ü aşkın tedarikçiye bu ay sonunda 900 milyon lira kaynak sağlamış olacak. Ateş’in deyimiyle bu ödemeler tedarikçilere can suyu görevi görecek.

2 MİLYON MASKE BAĞIŞI

8 Nisan’da ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 1 milyon maske ile destek olacağını açıklayan DeFacto, kampanya için ek 1 milyon daha maske bağışlayacağını duyurarak toplam maske bağışını 2 milyona çıkardı. Uluslararası standartlara uygun olarak üretilecek olan maskeler, çok kullanımlı anti bakteriyel özelliklerde olacak.