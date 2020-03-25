‘İnternet sınavını başarıyla geçtik’

Koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında çok sayıda şirket, kurum ve kuruluş evden çalışma modeline geçti. Hatta hayatın en önemli alanlarından biri olan eğitim de uzaktan verilmeye başlandı. Bu sürecin en kritik oyuncularından biri de şüphesiz telekom operatörleri oldu. Dün Türk Telekom CEO’su Ümit Önal da bu sürecin oluşturduğu ortama uygun olarak gazetecilerle ile online basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler evlerinden sordu Önal yanıtladı.

18 MİLYON ÖĞRENCİ

Koronavirüsün dayattığı bu ortamın süreç sonunda insanlara yeni alışkanlıklar katacağını söyleyen Önal, “Hepimizin evlere kapandığı ve iş süreçlerini buradan yönettiği bir dönemdeyiz. Geçen hafta şirketler hızla evden çalışma modeline geçmeye başlamıştı. Bunun da internet trafiği üzerinde bir etkisi oldu. Biz daha önceden bu duruma hazırlıklıydık. Pazartesi günü eğitimin de uzaktan verilmeye başlanması ile sisteme aniden 18 milyonluk bir kapasite daha eklendi. Bizim için en kritik gün eğitimin başladığı pazartesiydi. Burada stres testini başarıyla atlattık. İlk günü atlattığımız için önümüzdeki günlerde bir sıkıntı oluşmasını beklemiyoruz. Sorunsuz bir şekilde sınavı geçtik” diye konuştu.

TRAFİK YÜZDE 50 ARTTI

İnternet kullanımında peak saatlerde yüzde 30, gündüz ise yüzde 50’lik bir artışla karşılaştıklarını belirten Önal, “Normalde bizim en yoğun saatlerimiz 21.00-22.00 saatleri arasıydı. Ancak son bir haftada bu günün her saatine yayıldı. Ciddi bir internet trafiği ile karşılaştık” dedi. Türkiye’nin dijital dönüşümü için 14 yılda 16.6 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve bugün bu yatırımlarım meyvesini aldıklarını belirten Önal, “Şebekelerimizdeki doluluk oranlarımız bunun çok fazlasını kaldıracak kapasitede. Şu anda mevcut kapasitemizin yüzde 50’sini kullanıyoruz. 18 milyonluk port kapasitemizin yaklaşık 12 milyonu kullanılıyor. Dolayısıyla daha fazlasına da hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

17 BİN PERSONEL SAHADA

Türkiye’de çok sayıda şirketin evden çalışma modeline geçtiğini ve Türk Telekom’un da bu kapsamda adımlar attığını aktaran Ümit Önal, “Şu an 7 bin personelimiz evinden çalışıyor. 17 bin personel ise tüm tedbirleri almış bir şekilde sahada çalışıyor. Bu süreçte kimseyi internetsiz bırakmamak adına büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Ayrıca bize hizmet veren yaklaşık 7 bin çağrı merkezi personelinin yüzde 82’si de bu süreçte evlerinden çalışmaya başladı” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL PAKET

Koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarının kendilerinden ödün vererek çalıştığını söyleyen Ümit Önal, “Bu süreçte telekom operatörleri olarak ortak bir karar aldık ve sağlık çalışanlarına 5 GB ve 500 dakikalık iletişim paketini ücretsiz sunmaya karar verdik. Genel olarak tüm fatura borçlarının bir süre ertelenmesi noktasında ise eğer bir ihtiyaç olursa yine tüm operatörler bir araya gelip elimizi taşın altına koyarız” şeklinde konuştu.

Online basın toplantısında Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın yanı sıra Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Türk Telekom Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Ali Gürsoy da hazır bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladılar.

SON 10 GÜNDE 100 BİN EVE İNTERNET

İnsanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi ile birlikte yeni abonelik taleplerinde ciddi bir artışla karşılaştıklarını belirten Ümit Önal, “Geçen haftadan itibaren yeni abonelik taleplerinde katlanan bir artış var. Saha ekiplerimiz bu taleplere hızla yanıt veriyor. Bu kapsamda son 10 günde 100 bin yeni haneye sabit internet bağlantısı gerçekleştirdik” dedi.

40 BİN OKULA ERİŞİM

Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA) faydalanırken eğitime odaklanmalarını amaçladıklarını ifade eden Önal, şu bilgileri paylaştı: “40 binin üzerindeki okulun erişim altyapısı Türk Telekom tarafından sağlanıyor. EBA uygulaması dün itibari ile devreye alındı ve öğrencilerimizin eğitim içeriklerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabilmesi için kapasitelerimizi önemli ölçüde arttırarak birtakım tedbirler aldık. Hiçbir altyapı sorunu yaşamadan başarıyla geride bıraktık. MEB EBA altyapısı, içerik sağlayıcı firma bağlantıları, core şebekemizde ilave kapasiteleri devreye aldık. Siber güvenlik çözümlerimiz ile güvenilir bir altyapı sağladık. Operasyon ekiplerimizle altyapımızı ve trafiklerimizi 7/24 takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.”

İNTERNETİ YOUTUBE İÇİN HARCIYORUZ

Ellerindeki verilere göre şu anda Türkiye’de en fazla internet kullanımın yüzde 40 ile YouTube için yapıldığını aktaran Önal, “İkinci sırada yüzde 20 ile Facebook geliyor. Onun hemen ardında Netflix var. Netflix görüntü kalitesini düşürünce yüzde 12’lik bir kayba uğradı. Twitter’da çok fazla görsel kullanılmadığı için veri kullanımı düşük” dedi.