Instagram’da limit kalktı

Bu sayede büyük hesaplar ve belirli kişiler paylaştıkları ‘hikâyeler’ içerisine “Bağlantı” isimli çıkartma üzerinden bağlantı ekleyebilir hale geldi. İşte bu sistem artık herkese açılıyor ve özelliği kullanmak için eskisi gibi bir takipçi limiti bulunmuyor.
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