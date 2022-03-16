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İnşaatlar sigortayla yarım kalmayacak

#İnşaat#Sigorta#Bina
İnşaatlar sigortayla yarım kalmayacak

Bina Tamamlama Sigortası ile ev sahibi olmak isteyip de mağdur olanlar artık ortadan kalkacak. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Vatandaşlarımız artık kentsel dönüşüm kapsamındaki evlerini anlaşacakları firmalara güvenle verebilirler. Çünkü bunun karşılığında devlet sigorta istiyor. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit bıraksa dahi devlet evleri yaptırıp teslim ediyor” dedi.

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Binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayrinakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahip Bina Tamamlama Sigortası sunulmaya başlandı.

Sigorta kapsamında ev sahibi olmak isteyip de mağdur olan vatandaşların artık mağdur olmaması hedefleniyor.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, sigorta ile birlikte kentsel dönüşümün hız kazanacağına dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm yasasına göre hak sahiplerinin mağduriyeti Türkiye genelinde milyonlara ulaştı. Hükumetimiz de buna duyarsız kalmadı. 6502 sayılı yasaya göre Bina Tamamlama Sigortası Yasası çıktı” diye konuştu.

“SİGORTA KAPSAMININ ARTMASINI BEKLİYORUZ”

Sigorta teminatının yüzde 10’dan yüzde 90’a çıkartılmasını beklediklerini söyleyen Karslıoğlu, “Bu yasanın tek bir olumsuzluğu var. İnşaatın yüzde 10’unu tamamlama garantisini verdi devlet. Biz bunun yüzde 90 olmasıyla alakalı girişimlerimizi tamamladık. En kısa sürede bu oranlara çıkarsa sigorta kapsamı, yarım kalmış inşaatlar kalmaz. Müteahhidin batması, hayatını kaybetmesi veya kaçması durumunda artık bu inşaatlar devlet garantisinde bitecek. Vatandaşlarımız artık evlerini anlaşacakları firmalara güvenle verebilirler. Çünkü bunun karşılığında devlet sigorta istiyor. Bu sigorta olduktan sonra müteahhit bıraksa dahi devlet evleri yaptırıp teslim ediyor” ifadelerini kullandı.

“YARIM KALMIŞ BİNALARI GÖRMEYİ UMUT ETMİYORUZ”

AKAMDER Sigorta Müfettişi Mehmet Öztürk ise Türkiye’de yarım kalmış binaların artık görülmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
“Artık Türkiye’de yarım kalmış binaları görmeyi umut etmiyoruz. Bu sigortayla birlikte artık yarım kalmış binaları sigorta şirketi tamamlayacak. Maket üzerinden yapılan satışlar için müteahhitler yüzde 100’üne teminat alabilir. Ancak kanunda küçük bir handikap var. Özellikle kentsel dönüşüm alanındaki yapılar için yüzde 10’una kadar teminat veriliyor. Halbuki bunun yüzde 100’üne teminat verilmesi için girişimler sürüyor.”

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#İnşaat#Sigorta#Bina

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