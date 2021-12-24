İnşaat malzemesinde indirim talebi

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İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, yeni ekonomik model sonrası kurdaki düşüşün Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkilediği belirterek, “Bu etkinin temel inşaat malzeme fiyatlarına da anlık olarak olumlu yansıması sağlanmalı” dedi. Düşüşün demirle başladığını söyleyen Tellioğlu, “Geçtiğimiz pazartesi günü tonu 14 bin 150 lirayken şimdi yaklaşık 10 bin liraya geldi. İstediğimiz rakamlar olmasa da bu adım önemli. Şimdi diğer malzeme üreticilerinin de kur düşüşünü fiyata yansıtmasını bekliyoruz” dedi. İnşaat maliyetlerindeki gerilemenin konut fiyat artış hızını da azaltacağına dikkat çeken Tellioğlu, “İç piyasalarda kur artışı ve enflasyon ile izah edilemeyen stokçuluğa ve fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli ve Türkiye inşaat sektörü ve diğer sektörlerde duran çarklar yeniden çalışmaya başlamalı. Fiyatların seyri için de sıkı bir denetim mekanizması işlemeli” şeklinde konuştu.

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MÜTEAHHİT ODASI

Öte yandan İMKON tarafından 17-19 Aralık tarihlerinde ‘Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı’ düzenlendiğini belirten Tellioğlu sektörün taleplerini şöyle sıraladı:

“Mesleki yapısal sorunların çözümü için Türkiye inşaat sektörünün temsil edileceği ‘Müteahhitler Meslek Odası’nın kurulması elzem hale geldi.

Ciddi fiyat artışlarından mağdur olan kamu müteahhitlerimizin devam eden işlerinde fiyat farkı ve fesih kararnamelerinin ivedilikle çıkartılmalı, kamu ve özel sektör yüklenicilerine malzeme tedarik sorunlarından kaynaklı ek süre verilmeli.

Vatandaşın konuta erişim hakkının kolaylaştırılması için müteahhitlik sektörünün aldığı ağır yaranın giderilmesi adına, temel inşaat malzemelerine KDV indirimi, tapu harçları indirimi, arsa üretim desteği gibi teşviklerle piyasa dengesi devlet desteği ile regüle edilmeli.

Yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı sorunlar biran önce giderilmeli.



Riskli yapı kapsamındaki kentsel dönüşüm projelerine hız verilmeli.”