İnşaat maliyet endeksi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin inşaat maliyet endeksini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,09, geçen yılın ocak ayına göre de yüzde 9,31 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 12,07 arttı. Ocak 2019'a göre malzeme endeksinde yüzde 5,85, işçilik endeksinde yüzde 16,63 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,03, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 9,27 artış gösterdi. Ocakta, Aralık 2019'a göre malzeme endeksi yüzde 1,34, işçilik endeksi yüzde 12,67 arttı. Yıllık bazda bakıldığında malzeme endeksi yüzde 5,69, işçilik endeksi yüzde 16,62 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 5,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,45 arttı. Ocakta bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,26, işçilik endeksi yüzde 9,90 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 6,39, işçilik endeksinde yüzde 16,69 artış kayıtlara geçti.