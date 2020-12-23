İnovasyon haftası milyonlara ulaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 6 bakanın da katılacağı Türkiye’de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak 8.Türkiye İnovasyon Haftası’nda inovatif yaklaşımları ile alanında lider dünyaca ünlü konuşmacılar, sektör devleri, inovasyonda çığır açan teknolojik buluşların sahipleri, inovasyon paydaşları, başarı hikayeleri, inovasyon odaklı projeler ile inovasyonun çok yönlü ele alınacağı birçok panel ile inovasyon ödül töreni yer alacak.

‘İHRACAT GELECEĞİMİZ’

Türkiye’nin ilk sanal inovasyon haftasında Instagram Kurucu Ortağı Mike Krieger, geleceğin teknolojileri konusunda uzman fütürist bilim insanı Ray Kurzweil, Kalp Cerrahı Prof.Dr. Mehmet Öz gibi global düzeyde alanında uzman isimler de etkinlikte konuşacak. TİM Başkanı İsmail Gülle, “İnovasyon adına Türkiye’nin en büyük projesi ihracat oldu. Bu yıl, salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası’nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, ihracat odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık.

İlk Sanal İnovasyon Haftası’nı milyonlara ulaştıracağız. İnovasyon güvencemiz, ihracat geleceğimiz diyoruz. Bu anlamda hiç vakit kaybetmeden İnovatif Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz. İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek. Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, İhracatla Yükselen Türkiye’nin teminatı olacaktır” dedi.

HANGİ PANELLER DÜZENLENECEK

1. Dijitalde İnovasyon

2. Sağlıkta İnovasyon

3. Eğitimde İnovasyon

4. İhracatta İnovasyon

5. Hizmet İhracatında İnovasyon

6. Sosyal Medya ve Sosyal Yaşamda İnovasyon

7. Sporda İnovasyon

8. Yeni Nesil Milli Ekonomi ve İnovasyon

9. Medyada İnovasyon

10. Estetikte İnovasyon