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İngiltere’de tüketici güveni yerle bir oldu

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#İngiltere#Tüketici Güveni#Ekonomi
İngiltere’de tüketici güveni yerle bir oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:04

İngiltere ekonomisindeki dalgalanmalar tüketici güvenine de olumsuz yansıdı. İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın istifasına neden olan ekonomik sorunlar ülkenin tüketici güvenini rekor düşük seviyelere getirdi.

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İngiltere’de çift haneli enflasyon oranı, yüksek faiz ve siyasi kaos tüketici güvenini yerle bir etti.

GFK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi İngiltere’de Eylül ayında -47 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında endeks 1974’ten bu yana görülen en düşük seviye olan -49 seviyesindeydi. Ekonomistler Eylül ayında endeksin -52’ye düşmesini bekliyordu.

GFK yöneticisi Joe Staton “Hane halkları şu anda vergi artışı ve kemer sıkma tedbirleriyle karşı karşıya. Ekonomideki ters rüzgarlar zor bir kışı işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

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#İngiltere#Tüketici Güveni#Ekonomi

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