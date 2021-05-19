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Ekonomi
Haber Giriş: 19.05.2021 - 10:45 | Son Güncelleme:

İngiltere'de enflasyon oranı yükseldi

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İngiltere'de enflasyon oranı yükseldi

Yüksek enerji ve giyim maliyetleri fiyatları yükselttiğinden, İngiltere'deki yıllık enflasyon oranı nisan ayında iki katından fazla arttı.

İngiltere enflasyon oranları açıklandı. Açıklanan verilerde enflasyon rakamının İngiltere'de arttığı görülüyor. Marttaki yüzde 0,7'den nisan ayında yüzde 1,5'e sıçrama, tüketici fiyatlarının şu anda salgının başlangıcında Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde olduğu anlamına geliyor.

BBC'nin haberine göre Ulusal İstatistik Ofisi, aradaki farkın, pandeminin başlangıcındaki düşüşlere kıyasla bu yıl fiyat artışlarından kaynaklandığını söyledi. Aynı zamanda küresel petrol fiyatlarındaki artışın da yansıması olmuştu. ONS, petrol fiyatlarının Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde olduğunu söyledi.

İki hafta önce İngiltere Merkez Bankası, İngiltere enflasyonunun yüzde 2 hedefinin üzerine çıktığını ve 2021 sonunda yüzde 2,5'e ulaşmasını beklediğini söyledi.

 

 

 

 

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