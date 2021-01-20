İngiltere'de enflasyon arttı

İngiltere'de TÜFE, aralıkta aylık bazda ise yüzde 0,3 arttı. Ülkede kasım ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantina tedbirlerinin aralıkta gevşetilmeye başlanmasıyla tüketicilerin Noel öncesi ürün talebindeki artış, enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasına neden oldu.

ONS Uzmanı Jonathan Athow, konuya ilişkin değerlendirmesinde, geçen ay giyim, tren ve feribot biletlerindeki yoğun talep nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtti.