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İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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#İngiltere Merkez Bankası#İngilere#BOE
İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:20

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranını değiştirmedi.

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Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te tuttu. 

Banka yöneticileri, İngiltere'de enflasyonun yüksek kalması nedeniyle faiz indirimi için henüz doğru zaman olmadığı konusunda ısrar etti.

BoE başkanı Andrew Bailey, merkez bankasının borçlanma maliyetlerini 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25'te bırakmasının ardından yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonun düşük kalacağına dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor." dedi.

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#İngiltere Merkez Bankası#İngilere#BOE

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