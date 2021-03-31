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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

İngiltere ekonomisi sert daraldı

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İngiltere ekonomisi sert daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülke ekonomisi, 2020'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

İngiliz ekonomisi, geçen yıl yüzde 9,8 seviyesinde daraldı. Beklentiler, ülke ekonomisinin 2020'de yüzde 9,9 seviyesinde daralacağı yönündeydi.

Pantheon Macroeconomics İngiltere Ekonomisti Samuel Tombs, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'nin, geçen yıl salgın nedeniyle en sert darbeyi alan, en sert daralmayı yaşayan ekonomi olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5 seviyesinde büyümesini bekliyor.

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