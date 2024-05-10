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İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı

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#İngiltere#Londra#Resesyon
İngiltere ekonomisi resesyondan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 09:56

Bugün açıklanan resmi veriler, bu yıl yapılacak genel seçimler öncesi İngiltere'nin 2024 yılının ilk çeyreğinde beklenenden daha güçlü bir büyümeyle resesyondan çıktığını gösterdi.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yaptığı açıklamada, gayri safi yurt içi hasılanın bu yılın ilk üç ayında yüzde 0,6 oranında büyüdüğünü ve yüzde 0,4 olan beklentiyi aştığını söyledi. Dün de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi sabit bırakmıştı.   

Ekonomi, geçen yılın ikinci yarısında art arda iki çeyrek daralma yaşadı ve bunun sonucunda İngiltere resesyona (ekonomik durgunluk) girdi. GSYİH, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 oranında daralmanın ardından dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 oranında küçülmüştü. 

Maliye bakanı Jeremy Hunt, "Hiç şüphe yok ki zor bir kaç yıl geçti, ancak bugünkü büyüme rakamları ekonominin pandemiden bu yana ilk kez tam sağlığına döndüğünün kanıtıdır. Bu yıl büyüyoruz ve önümüzdeki altı yıl içinde Avrupa'daki G7 ülkeleri arasında en iyi görünüme sahip olacağız" dedi. 

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ONS ekonomik istatistik direktörü Liz McKeown ise, "İki çeyreklik daralmanın ardından İngiltere ekonomisi bu yılın ilk üç ayında pozitif büyümeye döndü." dedi. 

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#İngiltere#Londra#Resesyon

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