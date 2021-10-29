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HABERLEREkonomi Haberleri

İngiliz şirketlerin Türkiye’ye ilgisi arttı

#Yatırım#İngiliz Ticaret Odası#Chris Gaunt
İngiliz şirketlerin Türkiye’ye ilgisi arttı

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, Türkiye’nin daha çok yatırım çekeceğini belirterek, “Türkiye’ye ilginin arttığını görüyoruz. Türkiye’ye Güneydoğu Asya’ya alternatif üretim merkezi olarak bakan İngiliz şirketlerinden de talepler alıyoruz” dedi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin Birleşik Krallık’a ihracatı bu yılın 9 ayında 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 35.2 artarak 9 milyar 346 milyon 583 bin dolara yükseldi. Gaunt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkisinin çok uzun bir geçmişi bulunduğunu söyledi. Gaunt, “Son 10 yıla baktığımızda, ikili ticaretimizde 2019’da bir noktaya kadar önemli bir büyüme gösterdik. 19 milyar sterlinlik ikili ticarete ulaştık. Bu, şimdiye kadarki en yüksek rakam.COVID-19’dan dolayı işler biraz yavaşladı ama düzelmeye başladı” diye konuştu.

Türkiye’nin, tedarik zinciri ve iç pazar konusunda avantajlar sağladığına işaret eden Gaunt, “Türkiye; üretim kabiliyeti, iyi eğitimli iş gücü, büyüyen teknoloji, yetenek, altyapı, dağıtım ve lojistik konusunda yeterli özelliklere sahip. Şirketlerin tedarik zincirlerini yapılandırma açısından şu anda neye baktıkları ile uyumlu ve Türkiye’nin kesinlikle bunda oynayacağı bir rol var” dedi.

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#Yatırım#İngiliz Ticaret Odası#Chris Gaunt

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