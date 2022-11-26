İndirim izdihamı: AVM’ler doldu taştı, ürünler kapanın elinde kaldı

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Noel’den önceki son cuma gününe verilen isim olarak kabul edilen Black Friday (Muhteşem Cuma) dün başladı. Kasım ayının son cumasında uygulanan indirimler bazı mağazalarda erken başlarken; e-ticaret platformları ve dünyaca ünlü markalar da 25 Kasım’ı beklemeden indirimlere başladı. Biz de Hürriyet olarak 25 Kasım günü mağazalardaki durumu görmek için İstanbul’daki bazı AVM’leri gezdik. Saat 10’da kapılarını açan Anadolu yakasındaki bir AVM’de uzun kuyruklar oluşurken; sabah erken saatte gelerek kuyruğa girenler, beklerken hangi ürünü alacaklarını kararlaştırdıklarını belirtti. Bazı tüketiciler de her yıl bu indirim dönemini takip ettiklerini söyledi. AVM’ye gelenlerin büyük bir kısmı perşembe akşamı online platformda başlayan indirimlerde istedikleri ürünü bulamadıkları için mağazaya geldiklerini ifade etti.

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GEÇEN SENEYİ GEÇTİ

AVM’nin kapılarını açmasıyla düzenli olan sıra birden bozularak, izdiham yaşanırken; sırada bulunanlar toplu halde x-ray cihazından geçmeye çalıştı. İlk defa Muhteşem Cuma indirimleri için AVM’ye gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediğini söyledi. Konuştuğumuz bir mağaza müşterisi, geçen seneye oranla bu senenin daha kalabalık olduğunu belirtti. Bir başka kişi ise gördüğü kalabalık karşısında bu sıralara girmenin anlamsız olduğunu söyledi. Tüketici talebini gözlemlemek için gittiğimiz bir başka AVM’de de görüntü değişmedi ve yine aynı markanın kasa sırası metrelerce uzunluğu buldu. Uzun süredir kasa sırasında bekleyenler yorulup bir kenarda oturmayı tercih ettiklerini belirtirken, kalabalıktan dolayı askı ve reyonlardaki ürünlerin yerlere gelişigüzel atıldığı görüldü.

‘GÜLÜMSETEN CUMA’

TÜİK’in açıkladığı ekim ayı verilere göre, ayakkabı ve giyimde enflasyon oranı yüzde 41.3 olarak gerçekleşti. Ancak, markalı ürünlerde bu oran çok daha yüksek derecede hissediliyor. Tüketiciler önümüzdeki yıl fiyatların yeniden artacağı beklentisi ile bu indirimleri bir fırsat olarak değerlendiriyor. İndirim haftasının uzun zamandır beklenen bir hafta olduğunu ifade eden Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Enflasyon nedeniyle hızla artan fiyatlar, bu hafta mağazalarımızda önemli oranda düştü. Bu durum da canlılığı getiriyor ve tüketiciye bir nefes aldırıyor. Herkes için ‘gülümseten bir cuma’ olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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ÜRÜNLER YERLERE SAÇILDI

İSTANBUL’da birçok alışveriş mağazasında ‘Muhteşem Cuma’ indirimleri nedeniyle izdiham yaşandı. Bayrampaşa’da bulunan bir AVM’deki mağaza, yüzde 40’ı aşan indirim yapınca çok sayıda kişinin akınına uğradı. Beğendikleri ürünleri standlarda bulabilmek için kalabalık ve zamanla yarışanlar, metreler boyunca uzanan kasa kuyruğuna da aldırış etmedi. İndirimden habersiz geldiğini belirten bir tüketici, “Çok büyük bir indirim göremedim. Haberim de yoktu bu indirimlerden, şaşırdım” dedi. Alışveriş yapmak için indirimleri takip ettiğini belirten bir kişi ise “İndirimleri takip etmek zorunda kalıyoruz, insanları bu hale getiren sistem. 20 dakikadır sırada bekliyorum, bir 20 dakika daha beklerim” diye konuştu. Kalabalıktan dolayı standlardaki ürünler yerlere saçıldı, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanlarının ise zor anlar yaşadığı görüldü. (DHA)

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