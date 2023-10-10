IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

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Türkiye ekonomisine ilişkin dev kuruluşlar yukarı yönlü revizyonlarına devam ediyor. Dünya Bankası, kredi derecelendirme kuruluşlarının ardından Uluslararası Para Fonu da Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti.

IMF, 2023 yılında Türkiye'de iç talebin beklenenden güçlü olması nedeniyle büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

IMF, bugün yayımladığı Global Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2023 yılına ilişkin Türkiye'nin büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı.

2024 yılı için de yüzde 3 olarak beklenen büyüme yüzde 3,2'ye revize edildi.

