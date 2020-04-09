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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

IMF, Çad ile acil finansman konusunda 115 milyon doların üzerinde görüşmeyi tamamladı

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IMF, Çad ile acil finansman konusunda 115 milyon doların üzerinde görüşmeyi tamamladı
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Uluslararası Para Fonu, Afrika petrol üreticisinin COVID-19 salgınının etkisiyle yüzleşmesine yardımcı olmak için Hızlı Kredi Tesisinden 115 milyon dolara erişim sağlamayı amaçlayan Çad ile görüşmeleri tamamladı.

Çarşamba günü geç saatlerde açıklanan açıklamada, "Küresel ekonomik koşulların bozulmasından ve COVID-19'un Çad'da yayılmasından kaynaklanan acil bütçe ve ödeme dengesi ihtiyaçlarını karşılamasına izin verecek." dedi.

IMF Yürütme Kurulunun talebi Nisan ayı ortasında dikkate alması bekleniyor. 

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