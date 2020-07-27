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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:09,Son Güncelleme:

İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı

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İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı Temmuz'da yüzde 70,7  oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan  açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı  (KKO), bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde  gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde  gerçekleşti.

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