İmalat sanayinde kapasite kullanımı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 4,7 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 70,7 seviyesinde gerçekleşti.