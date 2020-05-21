İlk tercih tatil köyü

Pandemi sonrası seyahat ile ilgili bakış açılarını öğrenmek üzere 10 bin kişi üzerinden gerçekleştirdikleri tüketici anketi sonuçlarını da açıklayan Vardar, anket katılanların yüzde 62’sinin 2020 içinde tatile çıkmak istedikleri yönünde görüş bildirdiklerini söyledi.

YURTDIŞINA İLGİ AZ

Anketle ilgili detayları ise Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu, paylaştı. Bu sene tatil planı yapmayan yüzde 38’lik kitlenin ana probleminin salgın olduğuna dikkat çeken Develioğlu, “Bu tatilcilerin yüzde 87’si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını söylüyor. Tüketicilerin yönelimi yüzde 60 ile yurtiçi otel konaklaması şeklinde seyrediyor. Yüzde 20 yurtiçi kültür turlarına gitmeyi planladığını belirtirken, yurtdışı turuna çıkmayı planlayanların oranı yüzde 7 ile bu sene normalin altında.

Villa kiralama, karavan gibi yöntemleri tercih eden tüketicilerimizin toplamı yüzde 6’larda. Ulaşım konusunda ise tatilcilerin yüzde 45i seyahate kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edeceklerini belirtiyor” diye konuştu.



İLK TERCİH AKDENİZ

Otel konaklamalarında bölge seçiminin ağırlıklı olarak yine Ege ve Akdeniz’de olduğuna dikkat çeken Develioğlu, “Tatilcilerin yüzde 50’si Akdeniz, yüzde 44’ü Ege diyor. Yurtiçi otel konaklaması tercih eden misafirlerin yüzde 38’i tatil köyü, yüzde 22’si ise resort otelleri tercih edeceklerini belirtirken, bu sene misafirlerin yüzde 22’si daha küçük ve sakin butik otellere gideceklerini belirtti” ifadelerini kullandı.







İPTALLERİN BEDELİ 165 MİLYON TL

Seyahat acenteleri ile hareket eden yıllık 8 milyon kişi olduğunu belirten Mete Vardar, “Bu yıl yüzde 30 kayıp yaşayabiliriz” dedi. Vardar, ayrıca rezervasyon iptalleri nedeniyle misafirlere 160 milyon TL’lik geri ödeme yaptıklarını, bunun bir kısmını karşılamak için kredi başvurusunda bulunduklarını söyledi. Vardar, “Tüm misafirlerimizin gönlünü alacağız. Otellerden ve havayolu şirketlerinden henüz iadelerimizi alamamış olsak da müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli” diye konuştu.

OTOBÜS KAPASİTELERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kültür turlarına da değinen Mete Vardar, “Pandemi sonrasında kültür turlarına daha da ağırlık vereceğiz. 54 şehirden hareket eden 113 farklı program yapacağız. Tur kapasitelerini 45’ten 22 koltuğa küçülttük. Açık hava programlarının zamanlarını artırdık. Tüm misafirlerimize tur esnasında kullanmaları için hijyen setleri de hazırladık. Aile ve arkadaş grupları için 6 ve 12 kişilik butik deneyimler yaşayabilecekleri tur programları geliştirdik” dedi.