İlk kez gündeme geldi, Katılım Reasürans Fonu kuruluyor

Albayrak, “Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için Katılım Reasürans Fonu kurma sürecini başlattık. Başta kitle fonlaması olmak üzere alternatif finans alanında da katılım finansmanının yaygınlaşması ile ilgili destekleyici adımlar atıyoruz” dedi.

Katılım Reasürans Fonu, ilk kez gündeme gelen bir konu. Peki, nedir katılım reasüransı ve kurulacak fon nasıl işleyecek? Önce, bilmeyenler için reasüransı kısaca özetleyeyim. Sigorta şirketleri, özellikle reel sektöre sigorta teminat verirken hasar ödemekte zorlanmamak için kendilerini sigortalatırlar. İşte buna reasürans deniyor. Şöyle anlatayım. Yatırım değeri milyarlarca liralık büyük bir sanayi tesisi düşünün; olası her türlü riske karşı sigorta yaptırıyor ve deprem, patlama gibi o risk gerçekleşirse, sigorta şirketinin milyarlarca liralık hasar ödemesi gerekir. Bir sigorta şirketinin bunu kendi cebinden ödemesi mümkün değil; dünyada mümkün değil.

FAİZSİZ REASÜRANS SİSTEMİ

Sigorta şirketi de prim ödeyerek, kendini reasürans şirketine sigortalıyor. Hasar oluştuğunda da devreye reasürans şirketi girip, hasarı ödüyor. Bu işin adı reasürans, yani sigorta edilmiş riskin, belli bir kısmının ya da tamamının yeniden sigorta edilmesi. Bu işi yapan şirketlere de reasürans şirketi deniyor. Genelde sigorta şirketleri dünyanın büyük reasürans şirketleri ile çalışır. Hatırlayacaksınız, Türkiye’de de 2019’un sonlarında sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Türk Reasürans kuruldu.

Katılım reasürans sistemi ise tıpkı katılım bankaları, katılım sigortaları gibi faizsiz esaslara göre çalışan reasürans sistemi demek. Muhtemelen, katılım reasürans fonu, Türk Reasürans çatısı altında olacak ve pencere sistemi ile faaliyet gösterecek. Yani, başlarda ayrı bir katılım reasürans şirketi kurulmayacak, pencere usulü ile geleneksel reasürans faaliyetinin yanında katılım reasürans hizmeti de verilecek.

Bugün pazarda, ikisi sigortacılıkta ikisi de hayat ve emeklilikte dört şirket sadece katılım sigortacılığı yaparken; birçok şirket de pencere yöntemi ile geleneksel sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetinin yanında katılım faaliyetini de yürütebiliyor.

PARA İADESİ YAPILACAK

Katılım reasürans nasıl işleyecek? Sigorta şirketleri prim ödeyerek kendilerine koruma alacaklar, bu primler katılım havuzunda toplanacak ve primler faizsiz esaslara göre değerlendirilecek. Daha da önemlisi belirli bir dönemin sonunda katılım reasürans havuzundan sigorta şirketlerine para iadesi yapılacak. Malum geleneksel sistemde para iadesi yoktur. Katılım sisteminin iki önemli farkı var; biri faizsiz esaslara göre yürütülmesi ikincisi de kar edilmesi halinde bu karın dağıtılması ya da para iadesi yapılması. Duyduğuma göre de katılım reasürans sistemi en geç 2021’nin başında uygulamaya geçecek.

Kimileri diyecektir ki, ‘ne var canım bunda, bu kadar önemli mi?’. Önemli, çünkü bu bir ekosistem. Katılım bankaları var, katılım sigortacılığı var, katılım emeklilik ve hayat var, katılım fonları var şimdi de katılım reasürans sistemi oluyor. İkincisi, dünyada katılım reasürans sistemi yaygın değil. Bir iki tane dünya devi reasürans şirketi pencere sistemi ile çalışıyor; bunun dışında Orta Doğu ve Asya’da da bir iki küçük şirket var. Bu bir fırsat. Etkin bir katılım reasürans sistemi kurulursa dünyada birçok şirket radarını Türkiye’ye çevirir ve reasürans teminatı almaya başlayabilir. Üçüncüsü, katılım reasürans sistemiyle oluşacak fon, yarın öbür gün belirli bir büyüklüğü ulaşırsa, katılım bankalarını bile finanse eder.