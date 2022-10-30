'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde başvuru için yarın son gün

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvurular için yarın son gün.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi için bankalar aracılığıyla yapılan başvuruların 31 Ekim 2022 Pazartesi günü sona ereceğini duyurdu. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim Cuma günü tamamlandı.

"MART 2023’E KADAR KONUT VE ARSALAR İÇİN TÜM KURALARIN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR"

Bakanlık açıklamasında, projenin 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacağı bilgisi yinelendi. Mart 2023’e kadar konut ve arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ve hak sahiplerinin belirlenmesinin planlandığı da ifade edildi.

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"İLK EVİM, İLK İŞ YERİM PROJESİNE ŞU ANA KADAR 8 MİLYONA YAKIN VATANDAŞ BAŞVURDU"

Açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan, “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine şu ana kadar 8 milyona yakın vatandaşın başvuruda bulunduğu, resmî müracaatları tamamlanan talep sayısının ise 5 milyona yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.

“17 İLDE, 5 BİN 615 SOSYAL KONUTUN İLK TEMELLERİ 25 EKİM’DE ATILDI”

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 17 ilde, 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri 25 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle atılırken, projeye ilişkin detaylar tekrar hatırlatıldı:

"İlk Evim İlk, İş Yerim, İlk Evim Arsa projesi 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak vatandaşlara sunulacak. Konutlar yöresel ve yatay mimari olarak inşa edilecek. Depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli olacak. Konutlar 5 katı geçmeyecek. Çevre dostu yapı malzemeleri kullanılacak. Konutlar; sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, uygun fiyatlı konutlara sahip olabilecek. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek; 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek."