Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 3 ayda 375 milyon lira katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki baraj ve HES'in ilk türbininin 19 Mayıs'ta devreye alındığı belirtildi.

Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu, bu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretileceği bildirildi.

Açıklamada, Ilısu'nun Atatürk Barajı'ndan sonra ülkenin ikinci büyük barajı olduğu, barajın "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ilısu Barajı'nda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını ve bu ünitelerin geçici kabulünün yapılarak Elektrik Üretim AŞ'ye devredildiğini belirtti.

Barajda 3 ay içinde 750 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ülke ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağlandığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam ediyor. Bu yıl, barajın tüm ünitelerinin devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı, tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacak."

Ilısu Barajı ve HES'in, üreteceği yeşil enerjiyle daha temiz ve yaşanabilir bir geleceğe de katkı sağlaması bekleniyor. Ilısu Barajı'nda regüle edilen ve daha sonra yapılması hedeflenen Cizre Barajı'na bırakılan sularla, Nusaybin, Cizre, İdil ve Silopi ovalarında toplam 765 bin dekar alan modern tekniklerle sulanacak ve yılda 1 milyar 168 milyon kilovatsaat enerji üretilebilecek. Cizre Barajı tamamlandığında yıllık 1 milyar liralık ilave gelir artışı sağlanacak.