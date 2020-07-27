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Ekonomi
Haber Giriş: 27.07.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

İlave tediyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı

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İlave tediyeleri ne zaman ödenecek? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyelerin (ikramiye) bugün ödeneceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, kamuda istihdam edilen işçilere verilen ilave tediyelerin 26 günü kanundan kaynaklı, 26 günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla olmak üzere toplamda 52 gün olarak ödendiğini belirtti.

Yılda 4 kez yapılan ödemelerin ilk ikisi 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin üçüncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığını kaydederek, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

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