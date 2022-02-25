İlave Gümrük Vergisi’ne ‘enflasyon ayarı’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Son dakika: Kritik bölge el değiştirdiSon dakika: Kritik bölge el değiştirdi#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Rusyaya küresel ekonomik darbe Putin sonuçlarına katlanacak diyerek duyurduRusya'ya 'küresel ekonomik' darbe! 'Putin sonuçlarına katlanacak' diyerek duyurdu#Biden
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
Moskova karıştı Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...Moskova karıştı! Savaş karşıtı göstericiler sokaklara döküldü...#Rusya
Başka çaremiz yoktu dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz'Başka çaremiz yoktu' dedi ve mesajını verdi: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz#Putin
Talimat Bidendan: Binlercesi yola çıkıyor Rusyanın saldırısına NATO yanıtıTalimat Biden'dan: Binlercesi yola çıkıyor! Rusya'nın saldırısına 'NATO yanıtı'#ABD
HABERLEREkonomi Haberleri

İlave Gümrük Vergisi’ne ‘enflasyon ayarı’

#İlave Gümrük Vergisi#Enflasyon#Kaldırma
İlave Gümrük Vergisi’ne ‘enflasyon ayarı’

Kurların yükselmesiyle fiyatları hızla artan yüzlerce ithal ürün üzerindeki İlave Gümrük Vergisi (İGV) enflasyonla mücadele kapsamında kaldırıldı.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı kararıyla İGV Uygulamasına İlişkin Kararda yapılan değişiklikle 500’den fazla ithal üründen alınan yüzde 15 ila yüzde 60 oranındaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı. İGV listesinden çıkarılan ürünler arasında tuvalet kağıtları, peçeteler, kağıt havlular, bebek ve hasta bezleri, kadın pedleri ile makarna, çikolata, ekmek ve pastacılık ürünleri, demir veya çelikten inşaat malzemelerine kadar yüzlerce sanayi ve tarım ürünü yer aldı.

Türkiye, pandemi döneminde dünya genelinde yaşanılan talep daralmasına bağlı olarak ucuz ithalattan yerli sanayiyi korumak ve üretim kapasitesini artırmak üzere 2020 yılında çok sayıda kararnameyle onbinlerce ürüne ilave gümrük vergisi koymuştu. Ancak son dönemde kur baskısıyla fiyatlarında olağanüstü artışlar görülen tuvalet kağıtları, bebek ve hasta bezleri, kadın pedleri, tamponlar, kağıt havlularda fiyat artışlarını durdurmak için yeni bir karar alındı.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı yetkilileri kararın pandemi sonrası olumlu gelişmeler ve İGV’lerin fiyat artışlarına etkisi dikkate alınarak iç piyasada rekabetin desteklenmesi amacıyla alındığını belirttiler. İGV’si kaldırılan bazı ürünler şöyle: “Koli kartonu, poşetler, tuvalet kağıtları ve kağıt havlu ve peçeteler, kitap ciltleri, resim boyaları, fotoğrafçılıkta kullanılan filmler, inşaatlarda kullanılan kalıplar, sofra ve mutfak eşyası, peruklar, kaldırım taşları, karolar, çengelli iğne, dikiş iğnesi, tıraş makineleri, tıraş bıçakları, inciler, kıymetli taşlar, makas, kalemtıraş, eşya
taşımaya mahsusu elektrikli ve hibrit araçlar, vinçli taşıtlar, makarna, ekmek ve pastacılık ürünleri.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#İlave Gümrük Vergisi#Enflasyon#Kaldırma

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

#Rusya
Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna