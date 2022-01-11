İlaç şirketi ‘yerinde ihracat’ belgesi aldı

Haberin Devamı

Şirket bu sayede, ihracat süreçlerini daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştireceğini bildirdi. Abdi İbrahim’den yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı, 06.12.2021 tarihinde Abdi İbrahim’e Yetkilendirilmiş Yükümlü (YYS) kapsamında ‘Yerinde İhracat İzin Belgesi’ verdi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Abdi İbrahim, firmalara yerinde gümrükleme imkanı sunan bu belgeyi alan Türkiye’deki ilk ilaç firması oldu. Yerinde İhracat yetkisi kapsamında ihracat süreçlerini daha hızlı ve daha az maliyetli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sağlayacak bu belge ile Abdi İbrahim siparişleri iç gümrük idarelerine uğramadan gecikmeksizin kendi tesislerinden müşteriye teslim edilebilecek” ifadelerine yer verildi.