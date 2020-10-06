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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

İlaç devinden flaş karar! 13 milyar dolarlık satın alma

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İlaç devinden flaş karar! 13 milyar dolarlık satın alma
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Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Bristol-Myers Squibb, MyoKardia'yı 13 milyar dolara satın alacağını açıkladı. MyoKardia anlaşması, ABD şirketinin geçen yıl Celgene'den bu yana ilk büyük satın alması oldu.

ABD'li ilaç devi Bristol Myers Squibb, Financial Times'ın haberine göre 13 milyar dolara MyoKardia'yı satın alacağını açıkladı. Kanser ilaçlarına olan bağımlılığın bir kısmını azaltmaya çalıştığı için kalp hastalığı tedavileri portföyünü desteklemek amacıyla yaptığı satın alma sonrasında hisselerinde yükseliş yaşandı. 

İlaç devinden flaş karar 13 milyar dolarlık satın alma

MykoKardia CEO'su Tassos Gianakakos, şirketin sekiz yıl önce ciddi kardiyovasküler hastalıkları "cesur ve yenilikçi bilim" ile ele almak için kurulduğunu söyledi. O zamandan beri, hastalıktan sonra kalbin çalışmasına yardımcı olmak için tedaviler üretildiğini söyledi.

MyoKardia'nın geliştirdiği kalp ilacı, obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati tedavisinde test ediliyor ve ABD ile Avrupa'da yaklaşık 200.000 insanı etkiliyor.

 

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