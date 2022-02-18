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‘İkinciye’ el gitmiyor

#İkinci El Araç#Satış#Piyasa
‘İkinciye’ el gitmiyor

Taşıt kredilerinde düzenlemenin yanı sıra yüksek faiz ve kur beklentisi, ikinci el araç piyasasını durma noktasına getirdi. İlana koyulan araçların satılma süreleri 39 güne çıkarken, satılamayanların fiyatı ise düştü. Fiyatların yüzde 15 ila 18 arasında gerilediğini belirten uzmanlar, yüksek kurdan ikinci el araç alan vatandaş ve esnafın üzerinde fiyat baskısı olduğunu da belirtti.

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KÜRESEL çip krizinin sıfır araç bulunurluğunu azaltması, geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren ikinci el araç piyasasını hareketlendirmiş ve fiyatlarda yüzde 50’nin üzerinde artışa neden olmuştu. Ancak, aralık ayının sonundan itibaren ikinci el araç alışverişi neredeyse durma noktasına geldi. Öyle ki, iç pazarda tutulan belirli modeller hariç bireysel ilanların satılma süreleri 25 günden 39 günlere kadar çıktı. Aracını satamayanlar ise fiyatları düşürmek durumunda kaldı. İkinci el piyasasındaki durgunluğun başlıca nedenlerini taşıt kredilerinde düzenleme, yüksek faiz ve kurun seyriyle ilgili beklentiler şeklinde sıralayan uzmanlar, fiyatların yüzde 15 ila yüzde 18 arasında düştüğünü bildirdi.

‘YAPRAK KIPIRDAMIYOR’

Otomotiv analiz şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, durumu, “Şu anda ikinci elde alışveriş neredeyse durma noktasına geldi. Son 1 aydır durum böyle. Adeta yaprak kıpırdamıyor” şeklinde aktarırken, durgunluğun nedenleriyle ilgili, “Tüketici şu anda otomotiv tarafında, ÖTV matrah güncellemesi ve BDDK’nın atacağı kredi adımlarını bekliyor. Ekonomi tarafında da kurlar bu seviyede kalacak mı? Faizler düşecek mi? gibi birçok soru işareti var. Diğer yandan çip krizinden kaynaklı tedarik sorunları devam ediyor. Bu faktörlerden dolayı cebinde parası olup ikinci el araç satın almak isteyenler gidişatı yani önünü görmek istiyor. Herhangi bir adım ve öngörü olması halinde ikinci elde araç satışları yeniden hareketlenecektir” yorumunda bulundu.

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‘İkinciye’ el gitmiyor

Grafik: Ümit ATALAY

YÜZDE 15 DÜŞTÜ

Sıfır araçta yeni model yılına sahip araçların fiyatları maliyetlerden ötürü artarken, ocak ayının sonundan itibaren ikinci el araç piyasında yüzde 15 civarında azalma yaşandı. Kurun yüksek olduğu seviyelerden araç alan kişilerin olduğuna dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, “Eylül-Aralık dönemindeki köpük fiyatlar ocak ayı sonu itibariyle geri gelmeye başladı. Şu anda yüzde 15’lere varan düşüş var. Kur, faiz ve atılacak adımlara ilişkim hem bireysel hem de kurumsal ikinci el araç sahiplerinde beklenti sürüyor. Diğer yandan, kurun yüksek seviyede olduğu dönemlerde araç alan esnafta da stok maliyeti baskısı var. Bu durum da satışları etkiliyor” dedi. Yalçın, Cardata’nın yenilenen mobil uygulaması üzerinden güncel sıfır ve ikinci el araç fiyatlandırmasının sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

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SATIŞ SÜRELERİ 39 GÜNE ÇIKTI

ARABAM.COM Pazarlama Genel Müdürü Naim Çetintürk ise 20 Aralık 2021’de açıklanan kur korumalı mevzuat programı sonrasında kurdaki düşüşe işaret ederek, “O gün itibarıyla ikinci el pazarı yüzde 40-45 aralığında daraldı. Çünkü, hem bireysel alıcılar hem de ikinci el ticareti yapan şirketler, kurdaki yükseliş sürer düşüncesiyle 20 Aralık 2021’den önce yüksek fiyattan araç almış oldular. Şimdi aslında yüksek fiyattan araç alan bireyler ve kurumlar satma konusunda çok istekli değil. Galeriler bir miktar zararı göze alıyor ancak bireyler zarar etmek istemiyor. Bu durum da satışları baskılıyor. Bizdeki verilere göre, ikinci elde ilan satış süreleri bireysel ilanlarda 25 günden 39 güne çıktı. Kurumsal ilanlarda ise bu rakam 19 günden 28 güne çıktı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. İkinci elde fiyatlar aralık sonundan bu yana yüzde 15-18 düştü” dedi.

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#İkinci El Araç#Satış#Piyasa

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