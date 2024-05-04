İhracatta ramazan etkisi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Nisan 2024’te ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.13’lük artışla 19 milyar 271 milyon dolara çıktı. Bakan Bolat, “Yıllık bazdaki artış hızının yavaşlamasının en önemli sebebi, nisandaki bir haftalık Ramazan Bayramı tatilinin neden olduğu takvim etkisidir. Bununla birlikte, tarihsel olarak en yüksek ikinci nisan ayı ihracatı olmuştur” dedi. İthalat ise, nisanda yıllık bazda yüzde 4.2 artışla 29 milyar 171 milyon dolara çıktı. Bolat, küresel fiyatlardaki artıştan kaynaklanan enerji ve kıymetli metal ithalatındaki yükselişin nisan ayı ithalat artışında etkili olduğunu dile getirdi.

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Yılın ilk dört ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını da paylaşan Bolat, “2024’ün ilk dört ayında ihracat, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2.7 artışla 82 milyar 873 milyon dolara yükseldi. 2024’ün ilk dört ayında ithalat ise, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 8.9 azaldı, 113 milyar 117 milyon dolara geriledi” diye konuştu.

10 MİLYAR DOLAR AÇIK

Böylelikle, Nisan 2024’teki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 oranında arttı, 9.9 milyar dolara yükseldi. 2023 Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43.5 milyar dolar iken, 2024 Ocak-Nisan döneminde yüzde 30.5 azalarak 30.2 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2.7 yüzde puan azalarak yüzde 66.1 oldu. Bakan Bolat, “Ocak-Nisan 2024 döneminde altın ithalatı, aldığımız tedbirlerin etkisiyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 54.8 azalarak 5.3 milyar dolara geriledi. Enerji ithalatı ise yüzde 12.5 azalış ile 23 milyar dolara indi” şeklinde konuştu.

OTOMOTİV YİNE LİDER

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, “Nisanda uzun bayram tatilinin olumsuz etkisini ihracatımızda hissettik. Sektörlere baktığımızda ilk sırada 2 milyar 746 milyon dolarla otomotiv yer alıyor” dedi. Gültepe’nin verdiği bilgilere göre, otomotiv sektörü ihracatını, 2.5 milyar dolar ila kimya, 1.2 milyar dolarla hazır giyim, çelik ve elektrik-elektronik sektörü takip etti.

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“Geçen ay 10 sektör ihracatını artırırken, 16 sektörde düşüş kaydedildi” diyen Gültepe, “Hedeflere ulaşabilmemiz için her sektörün yüzde 5-10 büyümesi gerekiyor. Değer bazında en çok düşüş yaşayan sektörlerimiz hazır giyim, mücevher ve demir-demir dışı metaller oldu” dedi.

İSRAİL İLE TİCARET TAMAMEN DURDU

-9 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere 54 ürün grubunun İsrail’e ihracatını kısıtlayan Türkiye, bu ülke ile ticareti tamamen durdurma kararı aldı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, devlet düzeyinde alınan tedbirlerde ikinci aşamaya geçildiği, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğu duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İşgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir.”

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TİM: İSRAİL KARARI 6 MİLYAR DOLARLIK KAYIP YARATACAK

-TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İsrail’e ihracatın durdurulması nedeniyle oluşabilecek 5-6 milyar dolarlık kaybı bir anda başka pazarlarla kapatmak kolay değil” diye konuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gültepe, “İsrail ile ticaret sorunu 1-2 ay içinde çözülmezse 267 milyar dolar olan yıl sonu ihracat hedefini 260 milyar dolara doğru çekmek zorunda kalacağız” dedi. Ticaret Bakanı ile İsrail’e ihracat konusunda, halihazırda ödemesi alınan ve gümrükte takılan mallar sorununu konuştuklarını; ödemesi alınan mallarla ilgili sorunun 1-2 gün içinde çözülmesini beklediklerini ifade eden Gültepe, “İhracatının yüzde 70-80’ini İsrail’e yapan firmalar var; ihracat yasağı uzun sürerse bunlar büyük sıkıntıya girer; devletin onlara sahip çıkması lazım” ifadelerini kullandı.