İhracatta ‘ocak’ rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ocak ayı ihracat rakamlarını Hatay’da düzenlenen bir toplantı ile açıkladı. Ocak ayında ihracatının yüzde 6.1 artış ile 14 milyar 765 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Gülle, “2020 yılına, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başladık. 12 aylık ihracatta ise 181.6 milyar dolara ulaştık” dedi.



2020’nin, tıpkı ilk aydaki gibi aylık ihracat rakamlarında artış yaşanarak ilerleneceği bir yıl olacağına işaret eden Gülle, “Türkiye ekonomisinin 2019’un üçüncü çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesi ve ekonominin çarklarının hızlanması ithalat rakamlarına da yansımış gözüküyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşti” diye konuştu. 2020 yılına Türkiye’de ve dünyada önemli gelişmeler ile başlandığını dile getiren Gülle, küresel ticaretin tüm engellerini aşan Türkiye ihracatının 2020 yılında normalleşme sürecine giren küresel koşullarda daha başarılı bir ivme sergileyeceğini aktardı.



DENGELENMENİN ETKİSİ



Türkiye’nin ihracat performansı, rakipleri ve hedef pazarları ile karşılaştırıldığında, başarılı ivme öne çıktığını söyleyen Gülle, “2019 yılı genelinde, ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaşmış durumda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse on bin firmalık bir farkı yakalamış durumdayız. Türkiye Ekonomisinin dengelenme ve değişim süreci ihracatın gelişimi anlamında uygun bir zemin sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde, Hazine ve Maliye Bakanımızın altını çizmiş olduğu, faizlerdeki gerileme, ihracatçılarımızın finansmana erişimi anlamında olumlu koşulların oluştuğu bir sürece işaret ediyor. Nitekim 2016 yılından bu yana ilk defa, 2 yıllık tahvil faizlerimizin yüzde 9.96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç, piyasa faizlerine de yansıyarak, yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.



OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDER



Gülle,“Ocak ayının lideri, 2.4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörümüz olurken, 1.7 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci, 1.5 milyar dolara ulaşan hazırgiyim ve konfeksiyon sektörümüz üçüncü oldu. Otomotiv sektörünün, yüzde 3.2 artış göstererek olumlu sinyallerle 2020 yılına başladığını görüyoruz. Hazırgiyimde artış yüzde 5.8 olurken, kimyevi maddelerin yüzde 10.6 artış ile geçtiğimiz yılın pozitif ivmesini başarı ile devam ettirdiğini görüyoruz. 9 sektörümüzün ihracatında yüzde 10’un üzerinde artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise, yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren yaş meyve ve sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri ve yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan halı sektörümüz oldu.” Gülle, ihracattaki rekor artışın etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama oranının da ocak ayında yüzde 76.8 gibi yüksek bir oranda gerçekleştiğini de kaydetti.

6 BİNİ AŞKIN FİRMA TL İLE İHRACAT YAPTI

İsmail Gülle, ocak ayında Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 4.4 milyar TL tutarında ihracat gerçekleştirildiğini, 6 bin 404 firmanın ihracat işlemlerinde Türk Lirası’nı tercih ettiğini söyledi. Miktar bazında ihracatın ocak ayında, geçen yıla göre yüzde 13.9 artarak 12.9 milyon ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Gülle, “Euro-dolar paritesinde 2018 yılı sonundan bu yana gözlenen gerileme, ihracatımıza etki eden önemli değişkenlerden birisi. Ocak ayında paritedeki gerilemenin negatif etkisinin 197.8 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz” dedi.

214 ÜLKEDE BAYRAĞI DALGALANDIRDI

İsmail Gülle, ocak ayında ihracatçıların 214 ülke ve bölgede Türkiye’nin bayrağını dalgalandırdığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi: “Bu ülkelerin 132’sine ihracatımız artarken 100 ülkede artış yüzde 10’un, 38 ülkede ise yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 3 ülke ise 1.4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49.2 olurken, ilk 20 ülkenin payı yüzde 67 seviyesinde. Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda ise, en büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payının, 7.4 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 50 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu durumu, AB’nin iç pazarındaki toparlanmanın ihracatımıza olumlu etkisi olarak değerlendirebiliriz. AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 57.4 olarak gerçekleşti.”

1449 FİRMA İHRACATÇI OLDU

Geçtiğimiz yıl başlattıkları “Yıllık İhracat Raporu”nun 2020 yılı versiyonunun tamamlandığını aktaran İsmail Gülle, önümüzdeki günlerde raporun paylaşılacağını kaydetti. Ocak ayında ihracat ailesine bin 449 firmanın katıldığını belirten Gülle, “İhracata yeni başlayan bu bin 449 firmamız ocakta 80.4 milyon dolar ihracat yaptı. Firma özelinde bakıldığında, ocak ayı içerisinde toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi” diye konuştu.