İhracatta kasım rekoru

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Kasım 2023’e ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın kasımda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5.2 artarak 23 milyar 11 milyon dolara yükseldiğini belirtti. Bolat, “Dünya ekonomisi için zor bir yıldı. Hem üretimde durgunluk hem de ticarette gerileme var. Tüm zorluklara rağmen kasımda tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekoruna ulaştık” dedi. Bolat’ın verdiği bilgiye göre kasımda ithalat yüzde 5.6 azaldı, 28 milyar 931 milyon dolara geriledi. 2023 Ocak-Kasım döneminde ise ihracat yüzde 0.7’lik artışla 232 milyar 915 milyon dolar, ithalat da yüzde 0.5’lik artışla 332 milyar 752 milyon dolar oldu.

KÖRFEZ TURU ETKİSİ

Bakanlığın verilerine detaylı bakıldığında, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) yapılan ihracatta belirgin bir artış yaşanması dikkat çekti.

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Ekimde en çok ihracat yapılan ülkeler listesinde 1.2 milyar dolar ile dördüncü sırada yer alan BAE, kasımda ikinci sıraya yükseldi. BAE’ye yapılan ihracat Kasım 2023’te aylık bazda yüzde 19.7, yıllık bazda ise yüzde 179.4’lük artışla 1.4 milyar dolara yükseldi.

Bunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ekonomi yönetiminin yaptığı Körfez turu sonrasında BAE’yle imzalanan anlaşmaların etkili olduğu belirtildi.

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise Almanya yine başı çekti ancak Avrupa’daki yüksek enflasyon nedeniyle ihracatçının yaşadığı talepsizlik, bu ülkeye yapılan ihracatta gerilemeye yol açtı. Almanya’ya ihracat aylık yüzde 0.79, yıllık yüzde 2.8 azalarak 1 milyar 750 milyon dolara geriledi.

OTOMOTİV BAŞI ÇEKTİ

En çok ihracat yapan sektörlere bakıldığında ise otomotiv sektörü öne çıktı. Buna göre otomotiv 3 milyar 172 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, bu sektörü 2 milyar 9 milyon dolarla kimyevi maddeler, 1 milyar 430 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 400 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 250 milyon dolarla mücevher takip etti.

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Mustafa Gültepe

6 MİLYAR DOLARLIK ‘AÇIK’

Kasımda ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yılın aynı ayına göre 8.2 puan artarak yüzde 79.5 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 5.5 puan azalarak yüzde 95.2 olarak gerçekleşti.

Kasımda dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32.6 azalarak 5.9 milyar dolara gerilediğini ifade eden Bolat, ocak-kasım dönemindeki dış ticaret açığının yıllık bazda değişmeyerek 99 milyar 836 milyon dolar olduğunu, son 12 aylık dış ticaret açığının ise yüzde 2.7’lik artışla 109 milyar 550 milyon dolara ulaştığını kaydetti.