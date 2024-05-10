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‘İhracatın Yıldızları’ ödülü Keskinoğlu’na

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#Ege İhracatçıları Birliği#EİB#Keskinoğlu
‘İhracatın Yıldızları’ ödülü Keskinoğlu’na
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

Kanatlı sektöründe en çok ihracat yapan üçüncü firma olan Keskinoğlu, Ege İhracatçıları Birliği (EİB) tarafından verilen İhracatın Yıldızları Ödülleri’nde yurtdışı satışlarıyla bir kez daha ‘İhracatın Yıldızları’ ödülünü almaya hak kazandı.

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EİB Hizmet Binası’nda düzenlenen ve su ürünleri, kanatlı eti, yumurta, bal, süt ve süt ürünleri gruplarında ihracatta en iyi performansı sergileyen ilk beş firmaya ödüllerin verildiği törende; Keskinoğlu adına ödülleri İhracat Müdürü İlker Dinçer aldı. Tören sonrasında değerlendirmelerde bulunan Keskinoğlu İhracat Müdürü İlker Dinçer; firmanın zorlu rekabet koşullarının yaşandığı kanatlı kategorisinde 2022 yılının ardından 2023 yılında da üstün performans sergileyerek, İhracatın Yıldızları ödülüne layık olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Keskinoğlu’nun 66 ülkeye 100’ün üzerinde ürün çeşidi ile ihracat yaptığını, bu ağın her geçen gün büyüdüğünü ve bununla beraber yaptıkları çalışmaların takdir edilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirten Dinçer, “Ödüller bizi motive ediyor ve doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.

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#Ege İhracatçıları Birliği#EİB#Keskinoğlu

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