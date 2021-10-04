İhracatçıya Kredi Garanti Fonu modeli kefalet desteği gelecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
MEBden yeni karar Her ayın ilk haftası açıklanacakMEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Tüm dünyanın gözü üstünde Saat 04:00te önemli gelişme yaşandıTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandı#Evergrande
Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı Üç ihtimal var...Ferdi Kadıoğlu ve A Milli Takım için karar zamanı! Üç ihtimal var...#Ferdikadıoğlu
Rum Kesiminin provokasyonuna sert yanıt Gemiye müdahale edildiRum Kesimi'nin provokasyonuna sert yanıt! Gemiye müdahale edildi#Güney Kıbrıs Rum Kesimi
İktidardan erken seçimi engelleyecek hamleİktidardan erken seçimi engelleyecek hamle#Erken Seçim
İngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç Tecavüz ile suçladılarİngiltere bu haberle sarsıldı... Tek kelimeyle korkunç! Tecavüz ile suçladılar#İngiltere
Sahte siteyle büyük vurgun Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattıSahte siteyle büyük vurgun! Tuzağa düşen öğretim görevlisi anlattı#İstanbul
Bu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini keseceklerBu kadarına da pes... Tüm kentin elektriğini kesecekler! #Taliban
Bingölde şehit eşinden yürek burkan sözler:Bingöl'de şehit eşinden yürek burkan sözler:#Bingöl
Charlotte Gainsbourgun örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordumCharlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum#Charlotte Gainsbourg
Böylesi görülmedi... Parkta dolaşırken tesadüfen bulduBöylesi görülmedi... Parkta dolaşırken tesadüfen buldu#Elmas
Yeleği çıkarıp üzerine fırlattıYeleği çıkarıp üzerine fırlattı!#Fenerbahçe
Bartu ve Merve Küçükçağlayanın bebek sevinciBartu ve Merve Küçükçağlayan'ın bebek sevinci#Bartu Küçükçağlayan
Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor İşte detaylar...Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor! İşte detaylar...#Danilo Zanna
Koronanın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyorKorona'nın en büyük dostu: Hastaneye kaldırılma riskini 3 kat artırıyor!#Koronavirüs
HABERLEREkonomi Haberleri

İhracatçıya Kredi Garanti Fonu modeli kefalet desteği gelecek

#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Kredi Garanti Fonu#Ekonomianasayfa
İhracatçıya Kredi Garanti Fonu modeli kefalet desteği gelecek

TİM Başkanı Gülle, kuruluş çalışmaları yapılan İhracatı Geliştirme Fonu ile sadece ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonuna benzer bir yapı oluşturacaklarını belirterek, fonun ihracatçıların kullanacağı kredilere kefil ve garanti olacağını bildirdi.

Haberin Devamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce müjdesini verdiği  İhracatı Geliştirme Fonunun (İGF) yapısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu fonun, ihracatçıların teminat ve dolayısıyla kredi sorununa çözüm getireceğini ifade eden Gülle, oluşacak teminat havuzuyla ihracatçılara Hazine garantisi içinde Merkez Bankası kaynaklarının Eximbank üzerinden kullandırma imkanı açılacağını anlattı.

Gülle, büyük bir sistemin kurgulandığına işaret ederek, "Buradaki kaynak tamamen ihracatçı birliklerimizin yedek akçelerinden ve kaynaklarıyla desteklenecek, hepsinin katılımıyla oluşacak bir havuzdan İGF kurulacak, fon da ihracatçıya kefil olacak. Bu model, teminat mektubu sorununu ortadan kaldıracak. Şu anda teminat mektubu olmadan Eximbank'tan kaynak kullanmanız mümkün değil. Teminatınız varsa kredi alabilirsiniz. Bu ihracatçıları ciddi şekilde kilitliyordu, fabrikasını, arsasını bankaya ipotek veriyor ancak çok düşük değer üzerinden ipotekli olduğu için teminat yaratmakta ve kredi almakta zorluk yaşıyorlardı." dedi.

İlgili Haberler:

MEB'den yeni karar! Her ayın ilk haftası açıklanacakTüm dünyanın gözü üstünde! Saat 04:00'te önemli gelişme yaşandıRum Kesimi'nin provokasyonuna sert yanıt! Gemiye müdahale edildi

Bu konunun, geniş bakıldığında bankacılık sistemini bile etkileyecek kadar önemli bir reform olduğunu vurgulayan Gülle, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Buradaki sistemle teminat olmadan firmalarımızın İGF üzerinden alacakları kredilerle, ihracata oluşturulacak fon paralelinde 300-400 milyar liralık kaynak yaratma arzusundayız. Çünkü aylık ihracatımız artık 20 milyar dolar. Doğal olarak daha çok finansmana ihtiyaç var. Pandemi nedeniyle dünyada ham madde, lojistik ve enerji maliyetleri çok yükseldi. Bunların hepsinin getirdiği yükleri çözecek bir fonumuz var. İhracatçının kendine güvenen bir sistemi var. Bu sistem ihracatçının yaktığı ışığın dibine ışık vermesidir."

Gülle, fon sistemiyle ihracatçının sorun yaşadığı krediye kefil olunacağını ve bunun ödeneceğini aktararak, "İhracatçı sorun yaşarsa sisteme biz ödüyoruz ve kefil oluyoruz. İhracatçıya kefil olan bir ihracatçı fonu oluşturuyoruz. Sadece ihracatçıya yönelik Kredi Garanti Fonuna benzer bir yapı oluşturuyoruz. Bunun kaynağı, ihracatçı birlikleri ve TİM'in kaynaklarıdır. Bu yapıyla bütün ihracatçılarımıza kefil ve garanti olarak Eximbank üzerinden kaynak kullandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KAYNAKLARIMIZI FUAR MERKEZİ İÇİN SEFERBER ETTİK"

Haberin Devamı

Eximbank'ın sermayesinin artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Gülle, geçmişte Eximbank'ın sermayesinin artırılmasını talep ettiklerini anımsattı. Gülle, bankanın kullandırdığı kredi miktarının da artırılması gerektiğini belirterek, kaynakların güçlü olmasının kaldıraç etkisiyle ihracata daha fazla katkı sağlayacağını söyledi. Gülle, "Amacımız, ihracatta yüzde 25-30 seviyesinde olan Eximbank desteğini yüzde 50'lere çıkartmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği İstanbul'a kurulacak fuar alanına ilişkin detayların çalışıldığını da ifade eden Gülle, bu detayların birkaç ay içinde netleşeceğini bildirdi. Gülle, TİM'in içinde ve yönetiminde olduğu bir fuar merkezini Türkiye ve İstanbul'a kazandıracaklarına dikkati çekerek, "Bütün imkanlarımızı bu iş için seferber ettik. Biz risk alıyoruz, taşın altına elimizi koyuyoruz. Bizim, ihracatın 300 milyar dolara gittiği yolda mutlaka çok önemli fuar merkezine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Haberin Devamı

TİM Başkanı Gülle, salgın sürecinin ardından fiziki fuarlara başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan sanal ticaret heyetleri yapıyoruz, bir yandan da fiziki ticaret heyetlerine başlıyoruz. İlk fiziki ticaret heyeti gezisini 11-14 Ekim'de dost ve kardeş Azerbaycan'ımıza yapıyoruz. Böylece ilk ticaret heyeti de gerçekleşecek. Fiziki olarak 2 sene sonra kaldığımız yerden tekrar inşallah devam edeceğiz. Arka arkaya da programlar gerçekleştireceğiz."​​​​​​​

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye İhracatçılar Meclisi#Kredi Garanti Fonu#Ekonomianasayfa