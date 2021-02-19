İhracatçıya destek paketi

Akbank Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, “Geçtiğimiz yıl pek çok ülkede ve sektörde yaşanan daralmalara rağmen ülkemizin 170 milyar dolaraa yaklaşan ihracat hacmine ulaşması; ihracatçılarımızın başarısını ve gücünü gösteriyor. Akbank olarak ihracatçılarımızı destekleyecek şekilde hem avantajlı kredi oranları hem de yeni içerik ve e-ihracata yönelik iş birlikleri ile tüm detayları düşünülmüş bir paket hazırladık. Ayırdığımız özel kaynak kapsamında müşterilerimize 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü kredilerde çok cazip oranlarla finansman imkanları sunuyoruz. Kadın ihracatçılarımız için ise ihracata teşvik etmek amacıyla 5 milyon USD/EUR’ya kadar döviz kredilerinde Euro için yüzde 1,25; dolar için yüzde 2.25’ten başlayan faiz oranları içeren bir destek paketi hazırladık. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz” dedi.