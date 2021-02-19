İhracatçıya destek paketi
Akbank, ilk kez 2019 yılında ihracatçıların hizmetine sunduğu ‘İhracatçının Gücü Paketi’ni, her yıl ekonominin gereklilikleri ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda dijital ve yeni içeriklerle destekleyerek ihracatçıların kullanımına sunduğunu açıkladı.
Akbank Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal, “Geçtiğimiz yıl pek çok ülkede ve sektörde yaşanan daralmalara rağmen ülkemizin 170 milyar dolaraa yaklaşan ihracat hacmine ulaşması; ihracatçılarımızın başarısını ve gücünü gösteriyor. Akbank olarak ihracatçılarımızı destekleyecek şekilde hem avantajlı kredi oranları hem de yeni içerik ve e-ihracata yönelik iş birlikleri ile tüm detayları düşünülmüş bir paket hazırladık. Ayırdığımız özel kaynak kapsamında müşterilerimize 1 yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü kredilerde çok cazip oranlarla finansman imkanları sunuyoruz. Kadın ihracatçılarımız için ise ihracata teşvik etmek amacıyla 5 milyon USD/EUR’ya kadar döviz kredilerinde Euro için yüzde 1,25; dolar için yüzde 2.25’ten başlayan faiz oranları içeren bir destek paketi hazırladık. Eximbank’a hitaben verilen teminat mektuplarına da avantajlı komisyon oranları ile aracılık etmeye devam ediyoruz” dedi.