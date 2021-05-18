İhracatçıya 11.2 milyar dolarlık destek

Türk Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre, bankanın destekleri 2021 yılı ilk çeyreğinde de artmaya devam etti. Söz konusu dönemde, özellikle sigorta desteğinin toplam destek içerisindeki payı yüzde 46’ya yükselirken, Türk Eximbank, ilk çeyrekte 180’in üzerinde ülkede bulunan 63 binden fazla alıcıya yapılan 5.1 milyar dolarlık sevkiyatı sigortaladı. Böylelikle ihracatçı firmaların salgın şartlarında güven içerisinde ihracat yapmaları sağlandı.



YÜZDE 90’I KOBİ

İhracat desteklerini tabana yayma stratejisi çerçevesinde yıl sonuna göre ilk çeyrekte desteklerinden yararlanan ihracatçı KOBİ oranı yüzde 71’den yüzde 76’ya yükselirken, aynı dönemde ilk defa banka desteklerinden yararlanan 350 ihracatçı firmanın yüzde 90’ı KOBİ oldu. Toplam destek verilen ihracatçı sayısı ise yıl sonuna göre yüzde 6, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 13 artış sağlayarak 13 bin 864 olarak gerçekleşti. Banka bu desteklerini sağlamak için 2021 yılı ilk çeyrekte yurtdışından 375 milyon dolar tutarında uygun maliyetli kaynak temin etti. Türk Eximbank’ın yılın ilk çeyreğinde ihracatçıya verdiği destek tutarı, 6.1 milyar doları kredi, 5.1 milyar doları sigorta olmak üzere bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 11.2 milyar dolara ulaştı. Türk Eximbank 2021 yılı ilk çeyrekte aktif büyüklüğünü yüzde 16.1 artırarak 237.6 milyar TL seviyesine ulaştırdı.



FAİZ DÜŞTÜ

Türk Eximbank TL kaynağını sadece KOBİ’lere tahsis ederken, salgının üçüncü dalga etkilerini en aza indirmek ve KOBİ’leri daha uygun maliyetlerle desteklemek için TL kaynağından kullandırdığı kredi faizini ilk çeyrekte yüzde 17.5’ten yüzde 16’ya indirdi. KOBİ’ler ve büyük firmaların kullanabildiği en kısa vadeli YP reeskont kredilerinde faiz oranı binde 3’ten binde 2’ye düşürülürken, ayrıca banka, Finansal Kiralama İşlemlerine Yönelik Kredi Programı’nda orta vadeli kullandırım imkanına ek olarak kısa vade seçeneğini eklemiş ve KOBİ firmalara yönelik olmak üzere TL cinsinden kullandırım imkanı tanıdı.

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