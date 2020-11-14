İhracatçılara yeni finansman müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın uluslararası piyasadan ihracatçılara yönelik 561 milyon dolar tutarında ve 1 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı. Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın dün imzalanan anlaşmayla Mizuho Bank Ltd. koordinatörlüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 397.9 milyon Euro ve 99.8 milyon dolar olmak üzere toplam 561 milyon dolar tutarında 1 yıl vadeli yeni finansman sağladığını bildirdi. Bu kredinin toplam maliyetinin, en yüksek tutarla katılan bankalar için Euro diliminde 6 aylık Eurobor yüzde 2.50 ve ABD doları diliminde 6 aylık Libor yüzde 2.75 olduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, krediye Avrupa, Uzak Doğu, Körfez Bölgesi ve Türkiye dahil olmak üzere geniş bir coğrafyadan toplam 23 bankanın katıldığına işaret etti.



İhracat kredilerinin yüzde 50'sini tek başına kullandıran Türkiye'nin resmi destekli ihracat finansman kuruluşu Türk Eximbank'ın, koronavirüs salgını döneminde sağladığı bu sendikasyon kredisinin, ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda son derece önemli olduğunu belirten Bakan Pekcan, “Söz konusu finansman, ayrıca uluslararası sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine duyduğu güvenin bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu. Türk Eximbank'ın sendikasyon işlemi dahil olmak üzere yılbaşından bu yana 2.5 milyar dolardan fazla fon kaynağını ihracatçıların hizmetine sunduğuna dikkati çeken Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ekonomik büyümeye etki edecek katma değeri yüksek ihracatın desteklenmesine yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek olan Eximbank, 2020 yıl sonuna kadar uluslararası piyasalardan yaklaşık 350 milyon ABD doları daha ilave kaynak sağlamayı planlıyor. Desteklerimizle ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Söz konusu finansmanın ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”