İhracatçı ‘hammaddeye’ kilitlendi

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TÜRKİYE koronavirüs salgınına rağmen 2021’de 225 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. 2022 ihracat hedefinin de 250 milyar dolar olduğu açıklandı. Ancak devam eden koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenlerle özellikle hammadde fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Yaşanan bu durum nedeniyle sanayicilerin ve ihracatçıların bir hayli zorlandığını ifade eden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Talha Özger, “Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak 2021’i 3.4 milyar dolar ihracat yaparak kapattık ve çok ciddi bir büyüme gösterdik. 2022 hedefimiz ise 4 milyar dolar ihracat. Bu potansiyele sahibiz ancak şu an yaşanan hammadde sıkıntıları var. Yaklaşık 10 gün boyunca Nikel borsası kapalıydı, çelik üretimi ise durdu. Alüminyum fiyatlarında yükseliş yaşandı. Çelik üretimi yapan firmalar fiyat veremiyor. Hammadde sıkıntısı nedeniyle bizden ürün talep edenlere cevap veremiyoruz” dedi.

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PETROLLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

EVSİD’in davetlisi olarak gittiğimiz, EVSİD’in, Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle Fas’ın Casablanca şehrinde düzenlenen etkinlikte konuşan Özger, “Hammadde konusunda ne tarz sorunlar yaşanacağını kimse öngöremiyor. Emtia fiyatlarının artışı da bizi çok ciddi bir şekilde etkileyecek. İç pazarda da sorunlar yaşanıyor. Artan hammadde fiyatlarından kaynaklı olarak TL fiyatlandırmalarında zorlanıyoruz. İç pazarda bir daralma var. Firmalarımız çok ciddi üretim yapmış ve stok oluşturmuştu. Elde olan stoklar sayesinde zamlar tam olarak yansıtılmadı. Stokta ürünlerin tükenmesi ve yeni fiyatlarından alınan hammaddelerle üretilen ürünler devreye girdiğinde bitmiş üründe yüzde 40’lık fiyat artışları olabilir” diye konuştu

MARKALAŞMA ÖNE ÇIKMALI

Kilogram başı ihracat değerinin şu anda 3.6 dolar seviyelerinde olduğunun altını çizen Talha Özger, “2021 yılının başlarında hedefimiz 4 dolardı. Ancak kilogram başına ihracat değerini yükseltmek o kadar kolay olmuyor. Ambalajına girmiş, bitmiş ürünü satıyoruz. Bu tarz ürünlerde bir anda fiyat yükseltemiyorsunuz. Bu yüzden markalaşmayı ön plana çıkarmalıyız. ‘Made in Italy’ dendiğinde İtalyan şıklığı, tasarımı akla geliyorsa, bizler de ‘Made in Türkiye’yi markalaştırmalıyız” dedi.

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‘FAS ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR’

FAS’ta düzenlenen etkinlik hakkında da değerlendirmelerde bulunan EVSİD Başkanı Talha Özger, “Sektörden 25 üretici firma Fas’ta, 60’ın üzerinde alıcı firma ile bir araya geldi. Fas’ın yaklaşık 260 milyon dolar ithalatı mevcut. Bunun yüzde 46’lık payını Çin domine ediyor. Türkiye olarak ise yüzde 17 ile pazar payında ikinci sıradayız. Türk ürünleri Fas pazarında gerçekten iyi bir paya sahip. Türkiye, Fas’ta plastik ev ve mutfak eşyaları kategorisinde yüzde 45 ile pazar lideri. Metal mutfak eşyalarında yüzde 30 ile ikinci sırada. Fas, sektörümüz için önemli bir pazar” dedi.

UZAK PAZARLAR RADARA GİRDİ

EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar da, şunları söyledi: “Uzun bir aradan sonra tekrar birebir görüşmelerimize başladık. EVSİD Connect ve EVSİD Invitation Only adlı 2 farklı proje yönetiyoruz. Fas’taki etkinlikten sonra Invitation Only Europe ve Istanbul arka arkaya gelecek. Daha sonra Latin Amerika’ya gideceğiz. Polonya, Avusturalya ve Kanada bu yıl içerisinde gideceğimiz ülkeler arasında yer alıyor. Yakın coğrafyadaki risklerden kaynaklı talep azalmasına karşı uzak pazarlara yöneldik. Burada bazı ülkelerin Çin’e yönelik siyasi tutumlarından kaynaklı ticaretlerini azaltma politikalarından istifade ederek ağırlığımızı arttırmak istiyoruz.”