İhracata büyükelçilik katkısı

Merkez Bankası ekonomistlerinden Yusuf Kenan Bağır, “Büyükelçilik Açılmasının İhracata Etkisi” başlıklı analizinde Türkiye’nin 2008’den itibaren Karadağ, Fildişi Sahili, Malta, Tanzanya, Angola, Kamerun, Kolombiya, Gana, Madagaskar, Mali, Peru, Uganda, Gambiya, Moritanya, Somali, Zambiya, Zimbabve, Burkina Faso, Çad, Cibuti, Ekvator, Gabon, Gine, Myanmar, Nambiya, Nijer, Sri Lanka, Brunie, Kamboçya, Dominik Cumhuriyeti, Eritre, Panama, Benin, Botswana, Kongo, Kosta Rika, Ruanda ve Guetamala’da büyükelçilik açmasının ihracat üzerindeki sonuçlarını irdeledi. Ülkeler; 2008-2016 döneminde ilk defa büyükelçilik açılanlar, hiç büyükelçilik açılmamış olanlar ve 2008 öncesinde de büyükelçilik bulunan ülkeler olarak 3 grup olarak ele alındı.

ÜRÜN VE FİRMA SAYISI

Söz konusu 8 yıllık dönemde büyükelçilik açılan ülkelere olan ihracatın diğer ülkelere göre çok daha iyi bir seyir izlediği, ihracatın, ürün çeşitliliğinin ve ihracatçı firma sayısının ortalama yüzde 80 ila yüzde 120 puan arttığı görüldü. Aynı dönemde hiç büyükelçilik açılmamış ülkelerde ise artış yüzde 20 ila yüzde 70 puan seviyesinde kaldı. 2008 öncesi büyükelçilik bulunan ülkelerde ise ihracat azalırken, ürün çeşitliliği ve firma sayısında artış yüzde 20 ila 55 puan arasında kaldı.



İHRACAT ARTIŞI

Bağır’ın analizinde şu tespitler dikkat çekti: “Bir ülkeye büyükelçilik açılması o ülkeye olan toplam ihracatı yüzde 26.9 oranında artırıyor. İhraç ürünleri farklılaştırılmış ürünler ve homojen ürünler olarak iki gruba ayrıldığında, ihracat üzerindeki olumlu etkinin (bilgi asimetrisi kaynaklı batık maliyetlerin daha yüksek olduğu) farklılaştırılmış ürün ihracatındaki artıştan kaynaklandığı anlaşılıyor. Diğer taraftan ürün çeşitliliğindeki artışın ve yeni ihracatçıların ihracattaki artışa olan katkısına bakıldığında; büyükelçilik açılmasının ürün çeşitliliğini yüzde 9.9, ihracat yapan firma sayısını ise yüzde 7.7 düzeyinde artırdığı görülüyor.”