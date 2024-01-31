Ä°hracat arttÄ±, ithalat azaldÄ±

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TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re; ihracat 2023 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %0,4 artarak 23 milyar dolar, ithalat %11,0 azalarak 29 milyar 39 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



OCAK-ARALIK DÃ–NEMÄ°NDE Ä°HRACAT %0,6 ARTTI, Ä°THALAT %0,5 AZALDI



Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2023 yÄ±lÄ± Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolar, ithalat %0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



ARALIK AYINDA ENERJÄ° ÃœRÃœNLERÄ° VE ALTIN HARÄ°Ã‡ Ä°HRACAT %1,7, Ä°THALAT %4,2 AZALDI

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Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2023 AralÄ±k ayÄ±nda %1,7 azalarak 21 milyar 400 milyon dolardan, 21 milyar 41 milyon dolara geriledi.



AralÄ±k ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ithalat %4,2 azalarak 21 milyar 704 milyon dolardan, 20 milyar 799 milyon dolara geriledi.



Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret fazlasÄ± AralÄ±k ayÄ±nda 242 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi %2,9 azalarak 41 milyar 840 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶z konusu ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± %101,2 oldu.

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DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI ARALIK AYINDA %37,8 AZALDI



AralÄ±k ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %37,8 azalarak 9 milyar 713 milyon dolardan, 6 milyar 39 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2022 AralÄ±k ayÄ±nda %70,2 iken, 2023 AralÄ±k ayÄ±nda %79,2'ye yÃ¼kseldi.



DIÅž TÄ°CARET AÃ‡IÄžI OCAK-ARALIK DÃ–NEMÄ°NDE %3,2 AZALDI



Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon dolardan, 105 milyar 997 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2022 Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde %69,9 iken, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %70,7'ye yÃ¼kseldi.

ARALIK AYINDA Ä°MALAT SANAYÄ°NÄ°N TOPLAM Ä°HRACATTAKÄ° PAYI %92,9 OLDU



Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2023 AralÄ±k ayÄ±nda imalat sanayinin payÄ± %92,9, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %5,1, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,5 oldu.



Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalat sanayinin payÄ± %94,2, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,8, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,5 oldu.



ARALIK AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM Ä°THALATTAKÄ° PAYI %68,3 OLDU



GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2023 AralÄ±k ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %68,3, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %17,0 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,7 oldu.



Ä°thalatta, 2023 Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %72,2, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,6 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %13,2 oldu.

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ARALIK AYINDA EN FAZLA Ä°HRACAT YAPILAN ÃœLKE ALMANYA OLDU



AralÄ±k ayÄ±nda ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 1 milyar 679 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 1 milyar 314 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 254 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 217 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 1 milyar 22 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %28,2'sini oluÅŸturdu.



Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 21 milyar 92 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 14 milyar 826 milyon dolar ile ABD, 12 milyar 786 milyon dolar ile Irak, 12 milyar 468 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k ve 12 milyar 381 milyon dolar Ä°talya ile takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %28,8'ini oluÅŸturdu.Â Â



Ä°THALATTA Ä°LK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI



Ä°thalatta Rusya Federasyonu ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. AralÄ±k ayÄ±nda Rusya Federasyonu'ndan yapÄ±lan ithalat 4 milyar 209 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 3 milyar 270 milyon dolar ile Ã‡in, 2 milyar 514 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 470 milyon dolar ile Ä°talya, 1 milyar 330 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %44,1'ini oluÅŸturdu.



Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Rusya Federasyonu aldÄ±. Rusya Federasyonu'ndan yapÄ±lan ithalat 45 milyar 602 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±yla; 44 milyar 980 milyon dolar ile Ã‡in, 28 milyar 684 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 902 milyon dolar ile Ä°sviÃ§re, 15 milyar 778 milyon dolar ile ABD izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat, toplam ithalatÄ±n %42,8'ini oluÅŸturdu.

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MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°LERÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž SERÄ°YE GÃ–RE Ä°HRACAT %2,4 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re; 2023 AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat %2,4, ithalat %0,2 arttÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ise; 2023 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat %3,3 artarken, ithalat %9,0 azaldÄ±.



YÃœKSEK TEKNOLOJÄ°LÄ° ÃœRÃœNLERÄ°N Ä°MALAT SANAYÄ° Ä°HRACATI Ä°Ã‡Ä°NDEKÄ° PAYI %4,6 OLDU



Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4 sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. AralÄ±k ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %92,9'dur. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %4,6'dÄ±r. Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ihracattaki payÄ± %94,2'dir. Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,8'dir.



AralÄ±k ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %77,8'dir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %12,7'dir. Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %80,7'dir. Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %10,7'dir. Â

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Ã–ZEL TÄ°CARET SÄ°STEMÄ°NE GÃ–RE Ä°HRACAT 2023 YILI ARALIK AYINDA 20 MÄ°LYAR 696 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re, 2023 yÄ±lÄ± AralÄ±k ayÄ±nda, ihracat bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %0,4 azalarak 20 milyar 696 milyon dolar, ithalat %11,2 azalarak 27 milyar 318 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



AralÄ±k ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %33,6 azalarak 9 milyar 971 milyon dolardan, 6 milyar 622 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2022 AralÄ±k ayÄ±nda %67,6 iken, 2023 AralÄ±k ayÄ±nda %75,8'e yÃ¼kseldi.



Ä°HRACAT 2023 YILI OCAK-ARALIK DÃ–NEMÄ°NDE 232 MÄ°LYAR 310 MÄ°LYON DOLAR OLDU



Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2023 yÄ±lÄ± Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %1,2 azalarak 232 milyar 310 milyon dolar, ithalat %0,9 azalarak 339 milyar 58 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.



Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %0,2 azalarak 106 milyar 963 milyon dolardan, 106 milyar 748 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2022 Ocak-AralÄ±k dÃ¶neminde %68,7 iken, 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %68,5'e geriledi.