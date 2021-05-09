İGA'dan Anneler Günü'ne özel videolu paylaşımı

İGA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, annelerin çocuklarına yaptığı, klasikleşen bazı uyarılara yer verildi. Paylaşımda, "Sevgisini her koşulda hissettiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Hadi sen de annene sımsıkı sarıl ve onu ne kadar çok sevdiğini söyle. #AnnelerGünü" ifadelerine yer verildi.

Sevgisini her koşulda hissettiren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun! ❤️

Hadi sen de annene sımsıkı sarıl ve onu ne kadar çok sevdiğini söyle. 🥰 #AnnelerGünü pic.twitter.com/HJKp0VIT1c — İGA Istanbul Airport (@igairport) May 8, 2021

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