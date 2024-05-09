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İGA Amerika’ya açılmak istiyor

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#ABD#İGA#Los Angeles Havalimanı
İGA Amerika’ya açılmak istiyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 07:00

İstanbul Havalimanı’nı inşa eden İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş., faaliyetlerini çeşitlendirmek ve genişletmek için Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Pakistan’a açılmayı düşünüyor.

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ABD’li finans ajansı Bloomberg’e konuşan İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, hissedarların şu anda ABD’deki projelere yönelik tekliflerde işbirliği yapmak üzere yerel ortaklar aradığını söyledi.

Londra’da verdiği röportajda, şirketin ayrıca Ortadoğu’da planlanan mega havalimanı projelerine katılmak istediğini de ifade eden Kalyoncu, “İstanbul’da başardığımıza benzer bir şeyi tekrarlamak için bir şans arıyoruz” dedi.

New York John F. Kennedy ve Los Angeles Havalimanı modernizasyonu gibi projelerin, ölçek açısından İGA’nın inşasına benzerlik göstermesi nedeniyle cazip olduğunu söyleyen Kalyoncu, bazı uluslararası projeler Kalyon Holding tarafından yürütülecek olsa da, şirketinin diğer yurt dışı girişimlere Cengiz İnşaat A.Ş.’yi de dahil etmeyi umduğunu, finansmanın imtiyaz sözleşmelerine bağlı olarak projeye özel olacağını ifade etti.

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#ABD#İGA#Los Angeles Havalimanı

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