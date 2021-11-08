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İflasın eşiğinden trilyonlar kulübüne

#Elon Musk#Tesla#Paypal
İflasın eşiğinden trilyonlar kulübüne

EKİM ayından bu yana hisselerini yüzde 50 artıran Tesla’nın piyasa değeri geçtiğimiz günlerde 1.2 trilyon doların üzerine çıkmıştı.

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Tesla bu çıkışıyla Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook ve Amazon’dan sonra dünyada 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan altıncı şirket oldu. Ancak, Tesla’yı diğerlerinden ayıran önemli bir nokta var. Tesla hem bir otomotiv şirketi hem de gelinen noktada 100 yıllık otomotiv şirketlerinden çok daha az üretim ve satış gerçekleştiriyor. Öyle ki, 2020 yılında 9.3 milyon adet üreten Volkswagen, 7.2 milyon adet üreten Toyota’ya karşılık Tesla yalnızca 500 bin adet üretebildi. Buna rağmen, dünyada 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk ve tek otomotiv şirketi oldu. Uzmanlara göre, Tesla’nın başarısının altında yatan en büyük neden otomotiv endüstrisinin gelecekteki yönünü en iyi gören şirket olması.

İŞLER PEK İYİ GİTMEDİ

2002 yılında PayPal’ın eBay’a satılmasıyla 180 milyon dolar gelir elde eden Elon Musk, uzaya fırlatılacak roketleri üreten SpaceX’i kurdu ve 2008 yılında Tesla’ya yatırım yaptı. Elon Musk, yıllar sonra bu iki şirkete başlangıçta 90 milyon dolar yatırdığını ancak 2008 yılında işlerin kendisi için çok da iyi gitmediğini açıklamıştı. Hatta 2008 yılının sonuna doğru Tesla’nın iflasın eşiğinden döndüğünü de ifade etmişti. Sonrasında işler Tesla için yoluna girmeye başladı. ABD ve Avrupa’da açıklanan karbon emisyonu hedefleri elektrikli araçların önemini artırdı. Tesla sunduğu yüksek menzilli ve teknolojili modellerle önce ABD’de ardından Avrupa’da elektrikli araç pazarının söz sahibi oldu. Araç kiralama markası Hertz’in 100 bin adet Tesla alacağını duyurması ise Tesla’nın piyasa değerini 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

OTOMOTİV ŞİRKETİ GİBİ DEĞİL

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Tesla’nın uluslararası piyasalarda bir miktar spekülatif bir marka olarak tanındığını belirten Deniz Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Musa Ufuk Özdoğan, Hertz’in açıklamasının ardından Elon Musk’un ‘henüz imzalar atılmadı’ söylemini hatırlattı. Dünyadaki ekonomik gidişatın karlı yatırım arayanları Tesla gibi şirketlerin hisselerine çektiğini ifade eden Özdoğan, ilerleyen süreçte faizlerin yükselmesi ve para sıkılaşma adımlarının atılmasıyla Tesla’nın piyasadaki değerinin gerçek seviyelerine geleceğini söyledi. Özdoğan, “Tüm bunlar Tesla’nın artık trilyon dolarla kulübüne girdiği ve orada kalacağı gerçeğini değiştirmiyor. Tesla, otomotiv şirketlerinden farklı olarak duyurduğu ve sunduğu teknolojilerle farklılaşıyor. Bu bakımdan piyasalar Tesla’yı bir otomotiv şirketi olarak değil teknoloji şirketi olarak görüyor. Yatırımcısı Tesla ile geleceği satın alıyor. Tüm bunlar Tesla’nın giderek artan piyasa değerinde önemli rol oynuyor” diye konuştu.

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#Elon Musk#Tesla#Paypal

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