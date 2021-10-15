İçmesuyu sondajı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım
Putin'den flaş sözler... Alarm durumundalar!
Kaan Urgancıoğlu'nun kardeşi Can ile olan benzerliği şaşırttı
Henüz 29 yaşında... Paraya para demiyor! En zenginler içinde ilk sırada
Poyraz Karayel'in Avukat Sema'sı oyuncu Emel Gölgeçen evlendi