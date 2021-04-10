İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Aynı fiyata alırız

Kanal İstanbul’la ilgili konuşan İmamoğlu, el değiştiren arazilerin sahiplerine, “Aynı fiyata satın alırım” diye seslendi. Ekrem İmamoğlu fide üretim merkezinin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu Kanal İstanbul’la ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

“Bu konuda talihsiz açıklamalara devam ediliyor. Kanal İstanbul’la ilgili askıya çıkan planlara itiraz edeceğiz. Zaten geçmişte de itirazlarımız var. Hukukun da bu konuda lay lay lom yapmasına asla tahammülümüz yok. Orada tarım arazisi alıp, şimdi konut yapmayı planlayanlara sesleniyorum. İBB olarak, tarım arazisi olarak aldıkları yerin yine tarım arazisi olarak İBB’ye sattıkları takdirde aynı paradan almaya hazırız.”

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