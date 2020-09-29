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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

IATA: Havayolu seyahatleri 2020 yılında yüzde 66 azalacak

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IATA: Havayolu seyahatleri 2020 yılında yüzde 66 azalacak
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Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği’nin (IATA), Salı günü açıkladığı yeni rapora göre, küresel düzeyde havayolu trafiği 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 66 azalacak.

IATA’nın bir önceki raporunda, küresel hava trafiğinde, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında beklenen daralma yüzde 63 olarak öngörülmüştü.

IATA’dan Eylül ayının başlarında yapılan bir çağrıda, tüm havayolu yolcularının uçaklara binmeden önce sistemik olarak Covid-19 testinden geçirilmesini istenmiş ve küresel havayolu erişim ağının ancak bu yolla yeniden kurulabileceğini vurgulanmıştı,

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı da Pazartesi günü açıkladığı raporda, ülke genelinde havayolu yolcu sayısının 2020 yılında yüzde 53 düşmesinin beklendiğini açıkladı.

Bakanlık öngörülerine göre, Rusya’da havayolu taşımacılığı yolcu sayısı 2020 yılında 60 milyon kişide kalması bekleniyor.

Raporda, yolcu sayısında beklenen gerilemenin etkisiyle, havayolu sektöründe toplam gelirlerin de yüzde 50’nin üzerinde düşmesinin beklendiği vurgulandı.

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