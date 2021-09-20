‘Huzur’dan eden karar

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İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava dosyasının taraflarını Bulgar Energiya Finansova ile Erol User ve User’in danışmanlık şirketi oluşturdu. Dosyaya göre Bulgar şirket, Türkiye ile elektrik ticareti yapmaya karar verdi. Yaptıkları araştırma sonucu şirket yetkilileri Erol User ile tanıştı. Taraflar yüzde 50-50 ortak bir şirket kurmaya karar verdi. Ortaklık sözleşmesi 4 Nisan 2016’da imzalandı. EFG Enerji Tic. AŞ adı verilen şirket eşit hisse ile kuruldu. Sözleşmeye göre taraflar 300’er bin Euro sermaye koyayarak işe başlayacaktı. Bulgar tarafı, 314 bin Euro’yu 11 Nisan günü, User’in danışmanlık şirketinin hesabına gönderdi.

Şirketin de kurulumu ile birlikte Bulgarlar, EPDK lisansının çıkarılması için beklemeye başladı. Ancak süreç giderek uzadı. Bulgar tarafı bir süre sonra yaptıkları araştırmalarda herhangi bir lisans başvurusunun olmadığını tespit etti. Bu aşamadan sonra Bulgarlar, User’e gönderdikleri paranın iadesini istedi. Ancak olumlu yanıt alamadılar. Bu kez User’in şirketine icra takibi başlatıldı. Takibe itiraz edildi. Bulgar şirketin avukatı Ömer Faruk Kırbıyık dilekçesinde, itirazın iptali ve icra inkar tazminatı ödenmesini istedi.

User’in avukatları ise sundukları savunmalarında özetle “User Danışmanlık AŞ hesabına 313.980 Euro gönderildi. Dolayısı ile Erol User’e yönelik icra takibi yapılamaz. Sözleşmede User’e aylık 5000 Euro ödeneceği kabul edildi. Danışmanlık hizmeti karşılığı 236 bin liralık bir ödeme yapmaları gerekir. Davacılar haksız. Herhangi bir alacakları yok. Yüzde 20’den az olmamak üzere kötü niyet tazminatı ödesinler” dedi.

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AMAÇ DIŞI KULLANIM

Bilirkişi raporları sonrası mahkeme kararını geçen günlerde verdi. Gerekçeli kararda özetle şöyle denildi: “Davalı Erol User, davacının çıkarına aykırı hareket etti. Şirket sermeyesi için gönderilen parayı, danışmanlık şirketinin hesabına yatırttı. Gönderilen para, amacı dışında kullanılarak davacı zarara uğratıldı. Oluşan zarardan User sorumlu. Davalı huzur hakkı alamaz. Haksız olarak aldığı bedeli de iade etmeli.”

USER: KARARIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

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MAHKEME, User ve şirketine yönelik başlatılan icra takibinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, User’in ‘huzur hakkı’ olarak aldığı paraların da faizi ile iadesine karar verdi. Karara ilişkin görüşlerini almak üzere aradığımız Erol User ise “Söylenecek bir şey yok. Mahkemenin kararı ortada. Biz de kararın gereği neyse yapacağız” diye konuştu.

ABD’Lİ İŞKADINI DA İCRA TAKİBİ YAPTI

EROL User, bir süre önce de ABD’li iş kadını Avi Moskovitz’in açtığı alacak davası ile gündeme gelmişti. Moskovitz, çelikten 300 kat daha sağlam olan Grafen madenine yatırım için User’e gönderdiği 821 bin doların iadesini istemişti. Paranın iadesi yapılmayınca Moskovitz’in avukatları User’e yönelik bir dizi icra takibi başlatmıştı.

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KARAR EMSAL NİTELİKTE



Bulgar şirketin Türkiye’de önemli yatırımlar yapmayı planladığını ancak yaşanan olay nedeniyle geri çekildiklerini kaydeden. Av. Ömer Faruk Kırbıyık “Açtığımız dava neticesinde mahkeme Erol User’in şahsen sorunlu tutulmasına karar verdi. Bu karar önemli bir hukuki başarı olup ve emsal teşkil edecek nitelikte.

Ancak Erol User ve benzeri kişilerin sıklıkla başvurduğu malvarlığını kaçırma veya gizleme gibi yöntemler nedeniyle mahkemede kazanılan bu hukuki başarıların yabancı yatırımcıların zararını tazmin etmesine imkan vermesi olası görünmüyor” diye konuştu.