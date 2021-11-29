'Huzur' davasında beraat çıktı

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Hazır giyim sektörünün bilinen markalarından Huzur Giyim uzun bir süredir aile üyeleri arasındaki davalarla gündemde. Anılan davalardan biri de 2010’dan beri Turgut Gençal ile en küçük oğlu Abdullah arasında devam ediyordu. Huzur Giyim’in kurucusu Gençal, oğlunun kendisini tehdit ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

AYLIK 15 BİN DOLAR İSTEDİ

Baba Gençal savcılık başvurusunda “Oğlum beni telefonla aradı. Benden her ay kendisine 15 bin dolar göndermemi istedi. Parayı göndermemem halinde diğer oğullarımı öldüreceğini söyledi” dedi. Gençal’in şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı ve Abdullah Gençal hakkında dava açıldı.

PARAM ÖDENMEDİ

Mahkemeler arasında gidip gelen dosyaya en son İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi baktı. Mahkemede savunmasını yapan Abdullah Gençal “Ben babamı kesinlikle tehdit etmedim. Sadece, bana yaptığı ödemeyi neden kestiğini sordum. Benim şirketten 551 bin dolar alacağım var. Babam, Huzur Giyim AŞ’deki hissemi aldı ancak hisse bedelini ödemedi” diyerek suçlamayı kabul etmedi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

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Duruşma savcısı, Gençal hakkında beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de oybirliği ile beraat kararı verdi. Mahkeme gerekçeli kararında ise, Gençal’a ‘yağma’ suçundan ceza verilmesi için yeterli delil olmadığına işaret etti. Kararda, aile üyeleri arasında bir dizi şikâyet ve davanın olduğu kaydedildi. Kararda ayrıca, Gençal’ın yaşam tarzı nedeni ile aile ile arasının açıldığına işaret edildi. Mahkemenin beraat kararına başsavcılık itiraz etti.

AİLE İÇİ KAVGA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Özellikle 2000’li yılların ortasına kadar hazır giyimde bilinen bir marka olan Huzur Giyim’deki tartışmaların fitilini, ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Abdullah Gençal’ın özel hayatına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi ateşledi. Sanatçı ve şarkıcılarla olan ilişkileri ile gündeme gelen Abdullah Gençal’ın sahibi olduğu hisseler yeniden baba Turgut Gençal’a geçti. Aileden uzaklaştırılan Gençal ise, babasının yanı sıra ağabeyleri Hulusi ve Bahadır Gençal hakkında da birçok şikâyette bulundu. Yaşanan tartışmalar Huzur Giyim’i de olumsuz etkiledi. Mağaza sayıları önemli ölçüde azaldı.

‘ELİNDE, BABAMA AİT VİDEOLAR VAR’ ŞİKAYETİ



BABA-oğul Gençal arasında dava devam ederken ilginç de bir soruşturma gündeme geldi. Abdullah Gençal, babasına ait Beykoz Çavuşbaşı’ndaki villanın tasarım işlerini yapan E.M.Ç.’nin (45) babasına şantajda bulunduğunu öne sürerek savcılığa başvurdu. Gençal, Ç.’nin kendisine “Elimde babana ait cinsel içerikli video ve fotoğraflarımız var. Bunları kullanarak ondan para alabiliriz” dediğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Savcılık, şikâyet üzerine Turgut Gençal’ın da bilgisine başvurdu. Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan E.M.Ç. ise, Turgut Gençal’in villasında tasarım işleri yaptığını, ancak kendisi ile bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Savcılık, soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdi.