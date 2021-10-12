Hürriyet’ten Gaziantep’te ekonomi zirvesi

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‘Gaziantep Ekonomi Zirvesi’ne, şehrin önemli iş insanları, oda başkanları ve yetkililer katılacak. Divan Otel Selçuklu salonundaki zirve saat 10.30’da Hürriyet Çukurova Bölge Temsilcisi Erdal Fernergiz’in açılış konuşması ile başlayacak. Ardından Vali Davut Gül konuşacak ve sonrasında ise saat 11.15’te Ekonomi Zirvesi başlayıp saat 14.00’te sona erecek. ‘Gaziantep Ekonomi Zirvesi’nde bir de panel düzenlenecek. Panelin moderatörlüğünü Hürriyet Ekonomi Yazarı Noyan Doğan üstlenirken, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, GAİB Başkanı Fikret Kileci ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel konuşmacı olarak yer alacak. Gaziantep ekonomisinin ve yatırımların ele alınacağı panelde, şehride yapılan yatırımlar ve gelecek beklentileri değerlendirilecek. Bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktaları masaya yatırılacak.