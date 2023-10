Hürjet testlerini başarıyla geçti

Haberin Devamı

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, after burner (artyakıcı) ve pas geçme testlerini başarıyla gerçekleştirdi.



Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hürjet çift kokpitli, yüksek takat performans testlerine devam ediyor. After burner ve pas geçme testleri başarı ile gerçekleştirildi" denildi. After burner, uçağın hızını anında artırmak ve hızlı manevralar yapabilmek için kullanılan bir sistem olarak biliniyor.